Когда нужно тормозить на дороге: случай, о котором знают не все водители

Умение вовремя затормозить – один из главных навыков водителя, который помогает сделать движение по автодорогам безопасным. Поэтому важно знать обо всех ситуациях, когда это просто необходимо.

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OBOZREVATEL поинтересовался мнением опытных водителей и экспертов по безопасности дорожного движения. И они описали одну неочевидную ситуацию, когда нужно нажать педаль тормоза.

В первую очередь важно следить за соседями по трафику и начинать притормаживать, когда соседнее авто начинает замедляться. При этом торможение должно быть плавным и аккуратным.

Причина тому проста – соседний водитель мог раньше заметить пешехода, который переходит дорогу по "зебре", и пропускает его, как того требуют правила. Чтобы не выскочить вперед и не травмировать пешехода, следует координировать свои действия в потоке машин.

В то же время важно не поставить находящееся позади авто в опасную ситуацию. Поэтому тормозить нужно плавно, не в экстренном режиме.

В общем же повышенную внимательность и готовность замедлиться в любой момент, нужно проявлять в следующих ситуациях:

вы делите дорогу с пешеходами и велосипедистами, в частности, передвигаетесь по улице с большим количеством наземных пешеходных переходов;

планирование или состояние дороги могут представлять опасность – на ней есть повороты или "лежачие полицейские";

вы передвигаетесь в плохих погодных условиях – в дождь, туман или в темноте;

на обочинах стоит много припаркованного транспорта;

вы находитесь рядом со школами, парками или больницами, где могут быть дети или пожилые люди.

Полиция и эксперты по безопасности дорожного движения призывают всех водителей в условиях города не торопиться на дорогах. Ведь ни одно опоздание не стоит того, чтобы попасть в ДТП.

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