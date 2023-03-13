Какие недостатки у авто с автоматической коробкой передач: механик указал на минусы

Автоматическая коробка передач делает вождение менее напряженным, избавляя от необходимости ручного переключения. Но есть категория водителей, которые считают, что автомобили с автоматической коробкой переоценены, поскольку имеют некоторые недостатки.

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Речь идет о дорогом обслуживании и больших расходах горючего. Французский эксперт Дэни Ренар рассказал изданию Sante Plus об основных недостатках коробки "автомат".

Дорогое обслуживание

Автомобили с автоматической коробкой передач предлагают больше преимуществ вождения, потому и стоят дороже. По словам эксперта, техническое обслуживание и ремонт также может быть дорогим.

Коробка "автомат" более сложна, запчасти – редкие, поэтому стоимость ремонта обойдется дороже.

Большой расход топлива

Автомобили с автоматической коробкой потребляют больше топлива, чем их аналоги с механической коробкой. Перерасходы, вероятно, будут на уровне 10–15%.

Коробка "автомат" предлагает более комфортное вождение, но некоторым водителям оно может показаться слишком однообразным.

Так что выбор коробки зависит от личных предпочтений водителей. Если одни считают, что автомобиль с механической коробкой передач экономически выгоднее, то другие предпочитают комфорт и хотят сэкономить минимум сил, особенно когда речь идет о езде в больших городах.

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