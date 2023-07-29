Какие электрокары самые безопасные: отлично прошли краш-тесты

С развитием технологий и усовершенствованием дизайна электромобили стали более безопасными. Водители все больше предпочитают такие транспортные средства, чтобы позаботиться о своей семье и окружающей среде.

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В первую очередь нужно обращать внимание на безопасность при покупке машины. TopSpeed собрал список самых безопасных автомобилей.

5 место – 2023 Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV получил отличную характеристику безопасности от Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) с общей оценкой 5 звезд. Авто оснащено технологиями безопасности, включая автоматическое экстренное торможение, систему удержания в полосе движения, предупреждение о столкновении спереди, предупреждение о пешеходах и прочее.

4 место – 2022 Volvo XC90 Recharge

Это один из самых безопасных электромобилей на рынке. Общий рейтинг безопасности NHTSA: 5 звезд. XC90 Recharge оснащен передовыми средствами безопасности, включая предупреждение о фронтальном столкновении, автоматическое экстренное торможение и предупреждение о выезде из полосы движения. Система автоматического торможения, предотвращающая аварии, выявляет что угодно – от других транспортных средств до пешеходов, животных, велосипедов и играющих детей.

Также еще одна интересная функция авто – это предупреждение о перекрестном движении с автоматическим торможением, которое поможет съехать с тесного парковочного места.

3 место – 2022 Tesla Model Y

Риск опрокидывания авто составляет 7,90%, но это все равно меньше среднего показателя среди других машин и не считается существенной проблемой для безопасности. Общий рейтинг безопасности NHTSA: 5 звезд.

2 место – 2022 Tesla Model 3

Model 3 имеет жесткий, устойчивый к столкновениям кузов и усовершенствованный набор систем безопасности, включая автоматическое экстренное торможение, предупреждение о столкновении спереди и выезд из полосы движения. Благодаря размещению аккумуляторных батарей низкий центр тяжести Model 3 обеспечивает стабильность и управляемость в случае аварии.

1 место – 2022 Volvo XC60 Recharge

Volvo XC60 Recharge оснащен всеми основными функциями безопасности: 6 подушек безопасности, трехточечные ремни безопасности и передовые технологии. Технологии помогают избежать столкновений, предупреждая вас об опасности и реагируя на нее торможением в случае необходимости. К сожалению, NHTSA еще не оценила автомобиль.

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