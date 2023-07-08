Какие авто самые надежные: названа марка с идеальной репутацией

Три критерия идеального автомобиля – надежность, качество и экономность в эксплуатации. Обновленные данные 2023 года свидетельствуют, что большинство покупателей ставят именно надежность автомобиля на первое место при выборе авто.

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Издание HotCars проанализировало экспертные исследования и определило, что Toyota является самым надежным в мире брендом. Как правило, покупка авто этой марки означает низкие затраты на обслуживание, кроме того Toyota со временем не слишком теряет в цене.

Со средним баллом надежности 72 из 100, согласно исследованию, Consumer Reports, Toyota признана самым качественным автомобильным брендом в 2023 году. Десятилетиями японский автопроизводитель обладал высоким рейтингом доверия среди потребителей. Почти все модели Toyota достигают показателей надежности выше среднего.

Toyota Corolla Hybrid – самая надежная модель авто согласно опросу Consumer Report. Она получила 93 из 100 возможных баллов. На втором месте оказалась Toyota Prius, а бронзовые призеры рейтинга – Toyota Corolla и Prius Prime.

Надежные модели Toyota:

Toyota 4Runner

Toyota Prius/Prius Prime

Toyota Corolla

Toyota Avalon

Toyota Camry/Camry Hybrid

Toyota Sienna

Toyota Tacoma

Toyota Highlander Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid

Кроме того, эксперты составили рейтинг моделей Toyota по выносливости и качеству пробега.

Toyota Sequoia: 296509 и более миль (477 184 км)

Toyota Land Cruiser: 280236 и более миль (450 996 км)

Toyota Tundra: 256022 и более миль (412 027 км)

Toyota Prius: 250601 и более миль (403 303 км)

Toyota Avalon: 245 710 и более миль (395 431 км)

Toyota Highlander Hybrid: 244 994 и более миль (394 279 км)

Toyota 4Runner: 244665 и более миль (393 750 км)

Toyota Sienna: 239607 и более миль (385 610 км)

Toyota Tacoma: 235070 и более миль (378 308 км)

Toyota Camry Hybrid: 230 547 и более миль (371 029 км).

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