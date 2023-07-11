Какие авто имеют самый большой запас топлива: пять марок-лидеров

Новое исследование, проведенное в Великобритании, показало, что водители считают – они могут проехать лишь около 25 километров после того, как в их автомобиле сработает датчик низкого уровня топлива. Однако они ошибаются.

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Как пишет издание Express, технические данные указывают, что среднее расстояние, которое можно проехать с момента загорания датчика, больше примерно на 80 км. А это примерно втрое больше показателя, который ожидают водители.

Также эксперты составили рейтинг автомобилей, имеющих самый лучший запас хода на низком топливе из всех автомобилей. Чтобы посмотреть этот список, пролистайте новость до конца.

Тем не менее, механики не советуют медлить с заездом на заправку после срабатывания индикатора уровня топлива. Езда с почти пустым баком несет с собой целый ряд рисков. К примеру, это может повредить двигатель.

Чтобы снизить эти риски, эксперты советуют, когда горит этот индикатор, избегать езды на высоких скоростях. Также для экономии следует выключать всю электронику, которую возможно, например радио или кондиционер.

Если же вы хотите экономить на бензине или дизеле, то следует выработать у себя несколько привычек. Например, ездить плавно – без рывков, соблюдать стабильный скоростной режим, избегать работы двигателя на холостом режиме и поддерживать шины в накачанном виде. Все это помогает автомобилю использовать меньше энергии во время движения, а значит экономить топливо.

Что касается своих привычек, связанных с частотой заправки авто, исследование показало, что британские автомобилисты ездят с включенным датчиком уровня бензина в среднем шесть дней в году. При этом 23% опрошенных говорят, что не заправляются до тех пор, пока не загорится лампочка бензобака. Еще 36% признались, что хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда у них полностью заканчивалось горючее в пути.

А вот пятерка автомобилей, имеющих самый большой запас хода с момента загорания датчика бензобака:

Toyota Prius – 160 км;

Mercedes Benz E-Class – 135 км;

Range Rover – 120 км;

Honda CR-V – 110 км;

Jaguar F-Pace – 110 км.

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