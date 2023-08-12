Какие авто дешево ремонтировать и обслуживать: топ-5

Найти идеальное соотношение цены и качества при выборе авто достаточно сложно. Эксперты составили рейтинг транспортных средств с низкими затратами на обслуживание и ремонт.

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Эти данные включают информацию об ориентировочных годовых и 10-летних расходах и риске проведения капитального ремонта. В рейтинг, опубликованный на сайте Motor1, вошли несколько моделей Toyota, а также Tesla.

Tesla Model 3

Годовые расходы по данным Motor1: 169 долларов США на первый год, 610 долларов на десятый год.

Вероятность потребности капитального ремонта: 8,6%.

Tesla Model 3 стала лидером рейтинга самых дешевых в обслуживании авто. Модель предлагает самые низкие ожидаемые затраты на техническое обслуживание и ремонт среди всех автомобилей на рынке. По статистике, владельцы Tesla Model 3 обращаются в СТО только для смены шин.

Toyota Prius

Годовые расходы: 155 долларов США на первый год, 727 долларов на десятый год.

Вероятность потребности капитального ремонта: 11,2%

Гибрид Toyota Prius предлагает очень экономичные расходы топлива. Владельцы также утверждают, что авто достаточно экономно в обслуживании и не требует частого ремонта.

Toyota Corolla

Годовые расходы: 148 долларов США в первый год; 755 долларов США на десятый год.

Вероятность потребности капитального ремонта: 11,9%.

Toyota Corolla – постоянный лидер среди практичных покупателей. Модель, возможно, не слишком яркая, но работает стабильно, эффективно и надежно.

Toyota Prius Prime

Годовые расходы: 164 $ в первый год, 736 $ на десятый год.

Вероятность потребности капитального ремонта: 11,2%.

Toyota Prius Prime занимает почетное четвертое место в рейтинге дешевых в ремонте и обслуживании авто. Версия PHEV гибрида Toyota Prius преодолевает разрыв между автомобилями, работающими только на газе, и полностью электрическими автомобилями.

Toyota Camry

Годовые расходы: 160$ на первый год, 766 на десятый год.

Вероятность потребности капитального ремонта: 11,9%.

Низкие эксплуатационные затраты и надежная долгосрочная работа являются отличительными чертами среднеразмерной Toyota Camry. Это одна из немногих моделей в своем классе, которая все еще предлагает двигатель V6 в качестве альтернативы базовому четырехцилиндровому.

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