Как выглядели первые в истории электрокары: появились раньше обычных авто. Фото

История электромобилей не началась с массовым производством Tesla и немногие знают, что прообраз современного электрокара появился почти 200 лет назад, в далеких 1830-х. Трудно даже вообразить, но первая моторизованная карета появилась задолго до создания двигателей внутреннего сгорания.

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На рубеже ХІХ-ХХ веков автомобилестроительная отрасль начала развиваться невероятными темпами. Издание Car and driver рассказало, как выглядели первые электромобили и с чего началась их история (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Электрические кареты

Шотландец Роберт Андерсон построил моторизованную карету в период где-то между 1832 и 1839 годами. Батареи (гальванические элементы) еще нельзя было перезаряжать, поэтому трудно было назвать полноценным транспортным средством. Другой шотландец, Роберт Дэвидсон из Абердина, построил прототип электровоза в 1837 году.

Версия, продемонстрированная в 1841 году, могла проехать 1,5 мили (2,4 км) со скоростью 4 мили (6,4 км) в час, буксируя шесть тонн.

Идея электромобиля

А уже в 1859 году, с появлением перезаряжаемых батарей, идея электромобиля стала более жизнеспособной. В 1884 году Томас Паркер создал прототип полноценного автомобиля.

Далее изобретения следовали одно за другим. Патент на электрическую карету получил шотландский химик Уильям Моррисон, живший в штате Айова, США. Она имела максимальную скорость 32 км/ч и нуждалась в подзарядке каждые 80 км. Карета была оснащена 24 аккумуляторными элементами. Настоящее изобретение стало настоящей сенсацией на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году.

Электротакси

Год спустя, в 1894-м, Педро Салом и Генри Дж. Моррис из Филадельфии адаптировали технологию и получили патент на очень медленное и тяжелое (как троллейбус) транспортное средство.

В 1896 году состоялось соревнование электромобилей и бензиновых автомобилей. Электрокары Electrobats и Riker выиграли спринтерские гонки.

Моррис и Салом впоследствии построили несколько электрических такси Hansom, чтобы конкурировать с конными транспортными средствами, которые тогда обслуживали Нью-Йорк.

В начале ХХ века в Нью-Йорке, Бостоне и Балтиморе уже работало более 600 электротакси.

Электромобили доказали свою силу и конкурентоспособность.

Рекорд скорости

Революция скорости произошла в 1899 году, когда Камиль Дженатзи, строитель электрических карет, за рулем своего гоночного автомобиля La Jamais Contente ("Никогда не доволен"), стал первым, кто преодолел скорость 100 км/ч.

На рубеже веков паровая энергия доминировала по очень простой причине – рынок автомобилей был слишком дорог, электрокары были своеобразными игрушками богачей или увлечениями изобретателей.

Бензиновые авто или электрокары

Рэнсом Эли Олдс разработал первые массовые автомобили Oldsmobile – единственный известный электрический уцелевший экспонат ныне находящийся в музее в Лансинге, штат Мичиган.

23-летний юный изобретатель Фердинанд Порше сконструировал электрокар Egger-Lohner C.2 Phaeton. Его сын после Второй мировой основал марку Porsche.

Томас Эдисон и его приятель Генри Форд также попробовали свои силы в электромобилях и создали по крайней мере один прототип, прежде чем оба решили, что у бензинового двигателя более многообещающее будущее.

Все объяснялось очень просто – в те времена электричество было не широко доступно за пределами крупных городов, и это серьезно ограничивало рынок электрокаров. Водители могли брать с собой запасные канистры с бензином для долгих путешествий, но запасные батареи были намного тяжелее.

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