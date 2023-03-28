Как выбрать первое авто: на что должен обратить внимание водитель-новичок

Каждый водитель-новичок имеет свои критерии по выбору первого автомобиля. Самое важное – обращать внимание на комфорт, безопасность и целевое назначение транспортного средства. Для большого города лучше подойдут компактные малолитражки, для сельской местности – пикапы и кроссоверы, а для семейных поездок – минивэны или большие седаны.

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Лучше не зацикливаться на модели и выбирать, ориентируясь на функциональные характеристики. На что нужно обратить внимание при покупке первого авто, читайте в материале OBOZREVATEL.

Новое или подержанное авто

После того, как вы определились с целевым назначением и классом авто, оцените финансовые возможности и перспективы покупки подержанной или новой модели.

Покупая новое авто, вы будете тратить на горючее, плановые ТО, страхование, мойку, сезонную смену резины.

Б/у модели могут неприятно удивить. Если правильно и качественно не проверить авто перед покупкой у предыдущего владельца, можно большую сумму потратить на ремонт.

Автомобили на вторичном рынке – дешевле и не так быстро теряют в цене, но никаких гарантий вы не получите. Так что эксперты не советуют покупать подержанное авто за последние средства или брать ради покупки кредит. Расходы на содержание таких моделей могут внезапно возрасти из-за неожиданных поломок.

Водителям-новичкам рекомендуют покупать так называемое "учебное авто" – это дешевые модели, которых "не жалко". Такие авто покупают, чтобы научиться ездить. В первые несколько лет после получения водительских прав существует большая вероятность мелких ДТП. Если вы более или менее умелый водитель следует купить подержанное авто в хорошем состоянии.

Когда покупать авто

Эксперты говорят, что в период с апреля по май авто (в том числе подержанные) "взлетают" в цене.

Лето и весна – самые неудачные сезоны для покупки авто. А выгоднее всего выбирать авто зимой, особенно в рождественско-новогодний период. Тогда интерес покупателей к авто уменьшается, спрос падает, салоны и владельцы авто существенно сбрасывают цены.

Правила покупки авто

При покупке авто из салона или "с рук" обязательно следует проверить:

комплектацию модели

работу замков, стеклоподъемников, ремней безопасности и т.п.

двигатель

уровень жидкостей

уровень масла

целостность покрытия

ближний и дальний свет

поворотники

габаритные огни.

При покупке авто на вторичном рынке, проверяйте пороги, загляните под коврики – накопление влаги может привести к коррозии, проверьте технические характеристики. Двигатель должен работать без посторонних шумов. И просите у бывшего владельца все документы на авто.

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