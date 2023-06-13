Как в Украине заказать индивидуальные номерные знаки на авто: инструкция, как избежать отказа

Владельцы авто могут заказать индивидуальные номерные знаки. На улицах часто можно встретить машины, где указаны фамилии, названия компаний и практически любая информация.

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В Министерстве внутренних дел рассказали, что существует ряд требований, по которым можно заказать номерные знаки. Но сервисный центр может отклонить вашу заявку.

Чтобы правильно оформить обращение, необходимо соблюдать два правила:

1. Номерные знаки не могут быть одинаковыми или похожими со знаками, выдаваемыми при государственной или ведомственной регистрации транспортных средств.

2. Буквы украинского и латинского алфавита, цифры и графические элементы можно использовать на номерных знаках.

Отмечается, что графический макет можно подать офлайн в сервисном центре МВД, но онлайн это сделать намного труднее. Потому что необходимо предъявить документы, подтверждающие право воспроизведения копий авторского проекта.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что украинцы массово проваливают новые экзамены на водительское удостоверение.

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