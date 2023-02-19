Как уберечь авто от угона: советы владельцам

День покупки нового авто каждый раз становится для его счастливого обладателя еще и днем, когда перед ним встает непростой вопрос – как уберечь свою покупку от угона. К сожалению, универсальных советов здесь нет. В частности, из-за того, что автоворы тоже учатся и постоянно придумывают новые схемы работы.

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Тем не менее OBOZREVATEL собрал несколько советов от опытных экспертов, которые помогут существенно снизить риск угона авто. Они не станут панацеей, но сильно усложнят ворам работу, что может привести, в том числе, к задержанию их с поличным.

Механический блокиратор

Этот способ является одним из самых старых и проверенных. Он заключается в механической блокировке коробки передач и руля, без которых авто не двинется с места. Сейчас начали также ставить блокировку на капот, что затрудняет несанкционированный доступ к блоку управления и отключению сирены. Их можно обойти, но на это уйдет много времени и усилий, а воры любят делать все быстро, чтобы не рисковать разоблачением.

Электронный иммобилайзер

Поскольку автомобили все больше зависят от электронных элементов управления, этим можно воспользоваться для защиты от угона. Вдобавок к коду электронного ключа, который злоумышленники научились читать, можно установить метку, которая заводит двигатель. Если у угонщика ее нет, машина останется неподвижной и ему придется убегать ни с чем. Также эта метка защищает от угона машины во время остановки на стоянке или светофоре. Даже если вас выкинут из авто и уедут на нем, метка, которая останется при вас, остановит его уже через несколько метров.

Скрытая кнопка

Это элемент в виде обычной кнопки, замыкающей электрическую цепь, ответственную за запуск двигателя. То есть, для того чтобы завести авто, недостаточно будет воспользоваться зажиганием, нужно будет еще нажать кнопку, врезанную в месте, которое знаете только вы. Вору придется ее искать. Найти ее возможно, но это долго. Врезать такую кнопку можно практически у любого механика. К тому же это довольно дешево. Но не очень удобно.

Сигнализация

За годы существования эти противоугонные системы, несмотря на свое несовершенство, менее популярными не стали. Существует много типов автосигнализации и подбирать их нужно с учетом специфики своего авто. К тому же, не стоит экономить на приобретении – дешевые системы могут быть некачественными.

Автострахование

Полис КАСКО, конечно, никак не защитит ваш автомобиль от физического угона, зато в случае каких-то неприятностей – не только похищения – вы получите за него денежную компенсацию. А это гораздо лучше, чем остаться вообще ни с чем. Выбирайте план страхования под свои нужды. Отдельные страховщики предлагают программы, которые покрывают только случаи угона – это обойдется значительно дешевле полного КАСКО.

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