Как сэкономить топливо в авто: водителям рассказали о трюке на дороге

Экономия топлива важна с учетом сразу двух проблем – уменьшения расходов семейного бюджета и снижения вредных выбросов в воздух. Один из неочевидных лайфхаков, как сэкономить бензин, состоит в правильном переезде через "лежачие полицейские".

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Как пишет издание Express, это препятствие, которое делает движение в городе более безопасным, при этом считают причиной повышенного расхода. Однако есть прием, позволяющий водителям оптимизировать использование горючего при движении по дорогам с подобными препятствиями. И это движение с постоянной скоростью.

Ускорение и замедление при движении на автомобиле может привести к росту расхода топлива. Это, конечно же, включает переезд через "лежачих полицейских". Но если вы сможете организовать свое вождение таким образом, чтобы двигаться с постоянной скоростью и избегать слишком частого ускорения или торможения между такими препятствиями, проблема исчезнет. Поэтому более медленная езда по городу, где "лежачие полицейские" встречаются довольно часто, может хорошо сказаться на вашем кошельке.

Также автомобилистам напомнили о необходимости глушить двигатель, когда это возможно. Например, это можно делать в плотном потоке, пробке или во время ожидания на светофоре. Некоторые новые автомобили оснащаются системой "стоп-старт", которая делает это автоматически.

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