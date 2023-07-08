Как сделать держатель для детского планшета в авто: гениальный лайфхак

Сложно представить, как раньше справлялись родители в долгой автомобильной поездке с детьми без гаджетов, таких как планшет. Но новые времена диктуют новые вызовы. Сейчас родителей беспокоит вопрос, как закрепить устройство так, чтобы оно всю дорогу развлекало малышей и не разбилось.

Видео дня

Гениальный ответ, как обычно, нашёлся в социальной сети TikTok. Лайфхаком поделилась блогерка с ником city.56, которая специализируется на кулинарной теме, но иногда дает и другие полезные советы. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Чтобы быстро и просто изготовить надежный держатель для планшета, вам понадобится всего-навсего файл для бумаг формата А4. И немного клейкой ленты, чтобы повысить надежность конструкции. То есть его стоимость не превысит пары гривен.

Установить такой холдер очень просто. Извлеките подголовник одного из передних кресел и положите на спинку файл так, чтобы его отверстия совпадали с пазами. Затем установите подголовник назад так, чтобы он своими ножками закрепил файл. Холдер готов. Через прозрачную пленку можно смотреть мультики и даже пользоваться тачскрином.

А если вы хотите, чтобы планшет не выпал из файла даже при резком повороте, его края можно склеить скотчем. Да, придется расклеивать импровизированный держатель всякий раз, когда вам понадобится ваш гаджет, зато так надежность конструкции существенно увеличится.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сделать ребенку развлекательный бокс, который можно брать даже на борт самолета, и который ему никогда не надоест.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.