Как сделать, чтобы в авто не запотевали окна: действенные способы

Межсезонье – неудобный период для водителей, и дело не только в необходимости менять резину и неустойчивых погодных условиях. Самая распространенная проблема в это время – запотевание окон, а причина заключается в повышенной влажности.

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Чрезмерная влажность в автомобиле приводит к развитию и размножению опасной плесени. Есть очень быстрый и действенный способ, который поможет избавиться от запотевания окон. Издание Sante Plus рассказало детали.

Самодельный влагопоглотитель

Чтобы избавиться от излишней влажности в авто чаще всего используют кондиционер. Но среди французских водителей популярен лайфхак, для которого понадобится носок и немного чистого кошачьего наполнителя.

Внутрь носка следует насыпать кошачий наполнитель и обязательно завязать его, чтобы содержимое не высыпалось во время езды.

Подготовленный таким образом поглотитель влаги желательно разместить за передними сиденьями. Под водительское сиденье носок класть не стоит, ведь он может блокировать возможность нажать на тормозную педаль.

Наполнитель кошачьего туалета отлично впитает влагу, снизив риск запотевания стекла. Также он избавит от неприятных запахов. Следует помнить о необходимости регулярной замены такого самодельного влагопоглотителя.

Еще несколько лайфхаков

Эксперты советуют смочить лист бумаги смесью уксуса и воды, а затем вытереть тканью окна.

Также можно потереть половинкой картофелины по обе стороны лобового стекла – это быстро устранит запотевание.

Будьте осторожны, никогда не пытайтесь очистить стекло ладонями. Окна не только будут продолжать запотевать, но и будут образовываться пятна, которые усложнят видимость.

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