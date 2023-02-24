Как решить проблему с неприятным запахом в авто: простой трюк

Запах в салоне автомобиля сложно назвать приятным, даже если за машиной ухаживают очень хорошо. Специфический аромат бензина и технических жидкостей, выхлопные газы с дороги вносят свою лепту. А если в салоне время от времени курят или возят домашних животных – без освежителя воздуха в таком случае не обойтись. Но как избавиться от неприятного запаха в авто так, чтобы не пришлось перебивать технические ароматы едко пахнущим химическим средством, чем славятся автомобильные "елки"?

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Издание Sante Plus предлагает несколько натуральных и экономичных способов. Так освежить воздух в машине помогут обычные пакетики с чаем. Положите один или несколько сухих пакетов в бардачок. Постепенно чайный лист наполнит воздух едва уловимым ароматом. Зеленый чай даст нежный запах, черный – более интенсивный, травяные наполнят салон благовониями лета. Но это еще не все лайфхаки.

Как сделать натуральный автомобильный освежитель своими силами

Вам понадобится обычная стеклянная банка с металлической крышкой. Для ароматической смеси, которой нужно будет ее наполнить, возьмите следующие составляющие:

пищевая сода;

эфирное масло по вашему вкусу;

кусок картона.

Наполните банку на две трети пищевой содой – сама по себе сода уже хорошо нейтрализует запахи. Добавьте в нее 20-30 капель эфирного масла, чтобы она еще и распространяла приятное благоухание. Хорошо подойдут цитрусовые или хвойные запахи, лаванда, мята и другие травы.

Закройте банку крышкой и энергично встряхните ее, чтобы эфирное масло равномерно распределилось в соде.

Снимите крышку, положите на картон, обведите и вырежьте круг соответствующего диаметра. Уложите этот круг сверху на банку и надежно закрепите его, например, с помощью скотча. Канцелярской кнопкой сделайте несколько отверстий в картонной крышке.

Лучше всего такой освежитель устанавливать в подстаканнике автомобиля или под сиденьем. Наполнитель следует менять раз в месяц, ведь сода будет впитывать еще и влагу из воздуха, а масло постепенно испарится.

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