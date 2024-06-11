Как разобраться с жестами регулировщика, если светофоры не работают: полное разъяснение

На дорогах случаются ситуации, когда светофоры не работают, например из-за поломки или отсутствия света. В таких случаях функцию регулирования движения берет на себя регулировщик.

Чтобы в любой ситуации поддерживать порядок и безопасность на дороге, каждый водитель должен знать и понимать жесты регулировщика. Потому telegram-канал А ты знаешь ПДД поделился интерпретацией каждого из них.

Сначала следует понимать, что если на дороге есть регулировщик, то он имеет преимущество над всеми знаками и разметкой. На самом деле у него не так много сигналов, как могло бы показаться, поэтому их достаточно легко запомнить.

Рука направлена вверх

Если регулировщик направил руку вверх, то участникам дорожного движения запрещено двигаться в любом направлении, а пешеходы должны покинуть пешеходные переходы. Этот знак также приравнивается к желтому сигналу светофора.

Рука направлена направо

Если для вас рука регулировщика с палкой направлена вправо, то вы должны остановиться. Этот сигнал приравнивается к красному сигналу светофора.

Рука направлена влево

Это противоположный сигнал к предыдущему, что приравнивается к зеленому сигналу светофора. Итак, если вы видите, что регулировщик показывает влево, то можете смело двигаться в нужном направлении.

Рука указывает на вас

Если регулировщик повернулся к вам грудью и показывает рукой в вашу сторону, то вы можете повернуть направо, но в любом другом направлении движение запрещено.

Спина или лицо

Если регулировщик стоит лицом или спиной к вам, а его руки разведены в сторону, опущены вниз или правая рука согнута перед грудью, то движение запрещено. Этот сигнал идентичен приподнятой вверх руке.

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