Как правильно разъехаться? Тест для водителей

Проезд перекрестка с трамвайными путями всегда требует от водителя повышенного внимания, ведь рельсовый транспорт почти всегда имеет преимущество и это нужно учитывать. Но хорошо ли вы знаете все соответствующие требования и исключения действующих ПДД?

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Чтобы узнать это, пройдите тест, предложенный YouTube-каналом "За! Правилами". Вам нужно определить, в каком порядке разъедутся три транспортных средства: красное авто, которое едет напрямик через трамвайные пути, синяя машина, водитель которой планирует, переехав пути повернуть налево, и трамвай, который движется обоим им наперерез. Вот варианты ответа, каким должен быть правильный порядок разъезда:

трамвай, красное авто, синее; трамвай, синее авто, красное; синее авто, красное, трамвай; синее авто, трамвай, красное; красная машина, синяя машина, трамвай; красное авто, трамвай, синее.

Перекресток, на котором сложилась предложенная для рассмотрения ситуация, оборудован светофорами, а значит является регулируемым. На нем горит зеленый сигнал для красного и синего авто. Это сигнал позволяет им движение во всех направлениях. А вот для желтого трамвая включен красный свет. Впрочем, светофор также имеет дополнительную секцию и на ней, одновременно с красным сигналом, горит зеленая стрелочка, которая позволяет движение прямо. То есть право проехать перекресток имеют все водители одновременно.

Как известно из действующих ПДД, при равных условиях трамвай имеет преимущество. Но описанные в задаче условия не являются равными. Все потому, что в пункте 16.9 отмечается, что при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Это означает, что в этой конкретной ситуации трамвай не имеет своего привычного преимущества и его водитель должен уступить дорогу автомобилям.

А вот чтобы водители автомобилей разминулись в соответствии с ПДД, нужно воспользоваться пунктом 16.6. Согласно ему, поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале светофора, водитель нерельсового транспортного средства должен уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или направо. В соответствии с этим пунктом преимущество имеет водитель красного автомобиля, проезжающего прямо. Он и проедет первым.

Следовательно, правильным здесь будет такой порядок разъезда: красное авто, потом синее и последним станет трамвай. Выбирать нужно было вариант ответа под номером пять.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, где нужно было определить, кто проедет перекресток первым и последним.

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