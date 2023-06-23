Как отполировать авто: подробная инструкция

Каждый водитель хочет, чтобы его автомобиль выглядел аккуратно и красиво. Но маленькие царапины могут испортить блестящую поверхность транспорта.

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Полировка устраняет дефекты и избавляет авто от нежелательных трещин и неровностей. OBOZREVATEL собрал советы, как правильно самому отполировать автомобиль, чтобы не повредить его.

Процедура полировки не только избавит автомобиль от стойкой грязи, но и удалит окисленную краску. Также поможет поддерживать лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии, не давая ему засохнуть или потрескаться.

Чтобы отполировать авто вручную, необходимо соблюдать правила, которые помогут легко и безопасно справиться с этим.

Для начала выясните, какое у вашего авто покрытие. Транспорт с мягким покрытием следует полировать тонкими и менее зернистыми средствами.

Перед тем, как приступить к работе, вымойте и тщательно высушите свой автомобиль. Затем нанесите круговыми движениями небольшое количество полироли на поверхность, используя поролоновый тампон или сухую салфетку из микрофибры.

Затем протрите обработанную поверхность салфеткой, чтобы удалить остатки средства.

Полировать автомобиль следует один или два раза в год. Всё зависит от состояния транспортного средства.

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