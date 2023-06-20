Как избавиться от запотевания фар и сохранить чистыми подстаканники в авто: лайфхаки для водителей

Машина является своеобразным продолжением вашего дома – вы проводите в ней немало времени. Но относитесь ли вы к ней с той же любовью и заботой? Тем временем, в салоне тоже можно создать уют, если правильно подойти к организации пространства.

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OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков, которые помогут сделать машину более удобной. И более безопасной, ведь часть из них направлены на легкий контроль за состоянием авто.

Используйте контейнер для сухих продуктов как мусорное ведро

Обычный контейнер для сыпучих сухих продуктов с клапаном на крышке может стать удобным вариантом для сбора мусора в салоне. Контейнер можно застелить маленьким пакетом, а плотная крышка удержит содержимое внутри, даже если вы совершите крутой поворот.

Паркуйтесь в гараже с помощью теннисного мяча

Если вам трудно определить, насколько далеко вы въехали в гараж, отмерьте место, где в идеале должно быть ваше лобовое стекло и подвесьте к потолку теннисный мяч ровно в этом месте. Когда вы въедете достаточно далеко, мяч просто ляжет на стекло и это послужит сигналом остановиться.

Вставьте в подстаканники вкладыши для кексов

Автомобильные подстаканники собирают немало мусора, а убирать их потом непросто. Держать подстаканники чистыми можно с помощью бумажных вкладышей для кексов. Когда такой вкладыш запачкается, просто замените его на новый.

Отмораживайте замки санитайзером для рук

Держать в сумке обеззараживающую спиртовую жидкость для рук – всегда хорошая идея. И тем же средством можно зимой отмораживать автомобильные замки. Просто нанесите чуть-чуть дезинфектора на ключ, прежде чем вставлять его в замок. Спирт в очистителе растопит лед, и ключ легко провернется.

Повесьте дополнительные крючки

Многим водителям иногда хочется, чтобы в машине было больше места для хранения. И обеспечить его себе можно, прикрепив к опорам подголовников передних сидений карабины. На них можно будет легко вешать сумки, зонтики на другие вещи. При этом они будут оставаться буквально под рукой.

Натрите фары зубной пастой

По прошествии времени пластиковое покрытие фар окисляется, из-за чего они желтеют и легче запотевают. Решить эту проблему поможет зубная паста. Нанесите средство на фару и хорошо разотрите старой зубной щеткой. После того, как зубная паста высохнет, побрызгайте ее водой и сотрите бумажными полотенцами. Фары будут как новые.

Удалите остатки наклейки с помощью газеты

Информационные наклейки на лобовом стекле авто время от времени приходится менять. Или снимать любые другие. Но они оставляют после себя липкий след от клея. Убрать его поможет газета. Положите на загрязненное место кусок влажной газеты и оставьте на 15 минут. Это размягчит клей и позволит оттереть его гораздо легче.

Защитите машину палками для бассейна

В маленьком гараже очень легко повредить дверцу машины, ударив ее о стену или какой-нибудь предмет. Сделать открывание безопасным можно с помощью поролоновых палок для бассейна. Просто разрежьте одну вдоль пополам и прикрепите к стене или препятствию – мягкий бампер готов.

Позаботьтесь об уплотнителях

Когда резиновый уплотнитель вокруг двери вашего автомобиля начинает выходить из строя, защита от внешних условий ухудшается и внутрь начинают проникать влага и пыль. Чтобы продлить срок службы резины, раз в месяц смазывайте ее WD-40. Это поможет предотвратить высыхание и растрескивание.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как идеально убрать в машине всего за четыре шага.

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