Как открыть замёрзший замок в авто: два быстрых лайфхака

Несмотря на то, что скоро весна, ночи все еще холодные и даже морозные, поэтому любой водитель может обнаружить с утра, что замок в его авто замерз. Чтобы тронуться с места, нужно знать, как разморозить автомобильный замок.

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OBOZREVATEL рассказывает о двух простых лайфхаках, для которых понадобятся только простые подручные средства. Даже жидкость-незамерзайка вам будет не нужна.

Способ с коктейльной соломинкой

Чтобы разморозить замок, который покрылся льдом не слишком сильно, должно хватить силы собственного дыхания. Но чтобы направить его четко в место, где нужно тепло, вам понадобится обычная соломинка для коктейлей. Приставьте ее к отверстию замка и подуйте несколько раз. Вскоре машина должна легко открыться.

Способ с зажигалкой

Теплым агентом, который расплавит лед внутри замка, может стать и непосредственно автомобильный ключ. Нагреть его можно с помощью обычной зажигалки. Но держать ключ над пламенем нужно осторожно, чтобы нагревалась только его металлическая часть. Пластиковая головка может повредиться при высокой температуре. Поэтому не ждите, пока ключ станет раскаленным – достаточно, чтобы он нагрелся до очень теплой температуры. Этого будет достаточно, чтобы открыть замок, и при этом вы не повредите ключ и не обожжете себе руки.

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