Что нельзя оставлять в авто зимой: может дойти даже до взрыва

Зимой следует быть очень внимательными по отношению к вещам, которые вы ненамеренно забываете в машине. Батареи и аэрозоли могут даже взорваться при слишком низких температурах.

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Таблетки, капсулы и инъекции могут стать неэффективными, если их хранить в неправильных условиях. Издание Express рассказало, какие вещи никогда нельзя оставлять в автомобилях на ночь зимой.

Лекарства

Иногда люди оставляют ежедневные лекарства в машине, как напоминание о необходимости их принять утром, уезжая на работу. Но хранение медикаментов при низких температурах может снизить их эффективность и даже сделать их опасным для приема.

В меньшей степени это касается таблеток и капсул. Однако активные химические вещества в жидкостях и лекарствах для инъекций могут быстро разлагаться при неблагоприятных условиях.

Следует всегда хранить лекарство при правильной температуре, чтобы сохранить их эффективность.

Газированные напитки

Замороженный газированный напиток расширяется при замерзании и оказывает давление на растворенный углекислый газ внутри. Это может повлечь за собой взрыв или шипение банки при открытии.

Очки и изделия из стекла

Очки могут деформироваться и разбиться, если надолго оставить их в авто зимой.

Оправы станут более уязвимыми к разрушению. Низкие температуры могут повредить линзы, что станет причиной их расширения и сужения. Как следствие – искажения зрения.

Поэтому очки следует хранить в футляре и не оставлять надолго на морозе.

Музыкальные инструменты

Музыкальные инструменты также чувствительны к холоду. Их можно повредить, забыв на ночь в машине.

Деревянные инструменты, например скрипки, гитары и виолончели, подвергаются воздействию низких температур, что приводит к повреждению или разрушению клеевых соединений. Инструменты станут попросту непригодными.

Батареи

Батареи могут лопнуть и потечь на морозе. Они разрядятся из-за минусовой температуры. Мороз повлияет на электрохимические реакции внутри батареи.

Особую опасность несут щелочные батареи, которые даже могут взорваться и потечь.

Техника

Внутренние литиево-ионные батареи портятся под влиянием холодной погоды, поэтому мобильные телефоны и ноутбуки нельзя оставлять надолго в машине.

Аэрозоли

Аэрозоли дестабилизируются при экстремально низких температурах. Они могут оказаться опасными под влиянием сильного холода. Низкая температура может привести к дестабилизации банок под давлением, что приведет к трещинам или даже взрыву баллончика.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему салон авто нужно проветривать даже зимой.

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