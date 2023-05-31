Как не уснуть за рулем: советы для водителей

Сонный водитель – опасный водитель. Это ключевое правило, которому учат в автошколах и регулярно повторяет дорожная полиция. Но иногда выбора нет и приходится отправляться в путь уставшим. В частности, вечером после тяжелого рабочего дня, когда так хочется поскорее добраться до родной подушки, но надо все же преодолеть дорогу за рулем.

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Существует несколько вполне действенных лайфхаков, которые помогут водителю взбодриться. OBOZREVATEL рассказывает о них подробнее.

Главное правило – это все еже постараться перед поездкой хорошо выспаться. Особенно если у вас впереди дальняя дорога. В таком случае 7-8 часов качественного отдыха просто обязательное условие.

Планируйте маршрут так, чтобы вы имели возможность останавливаться и отдохнуть после каждых 2-3 часов дороги. В идеале, у вас должна быть возможность вздремнуть 20-30 минут. Но и простая прогулка на свежем воздухе и легкие физические упражнения тоже хорошо бодрят.

Не употребляйте лекарства, вызывающие сонливость, перед выездом. Если можно выбрать вариант без этого побочного эффекта, например, когда речь идет о противоаллергических, выбирайте их. Лучше переплатить за таблетку, чем потерять здоровье или жизнь в ДТП.

Не употребляйте тяжелую пищу перед дорогой и не переедайте. Это тоже может провоцировать сонливость.

Держите воздух в салоне свежим и комфортно прохладным. Температуру можно поддерживать с помощью кондиционера или открытых окон – выбирайте как вам удобнее.

Слушайте ритмическую музыку. Чем выше будет темп, тем лучше.

Берите с собой в путь попутчика, чтобы разговаривать с ним за рулем. Это поможет сохранить концентрацию.

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