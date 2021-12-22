Как безопасно ездить в снегопад и гололедицу и что должно быть в авто: советы для водителей

Эксперты в автомобильной отрасли рассказали об основных правилах езды в снегопад и гололедицу, а также перечислили вещи первой необходимости, которые должны быть в транспортном средстве во время непогоды. В первую очередь водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, следить за технической исправностью автомобиля, а также положить в авто запас теплых вещей и еды.

Также британские автомобильные эксперты подчеркнули, что не стоит верить непроверенным источникам, а также на практике вождения испытывать различные мифы о езде в гололед. Об этом сообщает The Sunday Times Driving.

Перед тем как отправиться в путь, необходимо очистить лобовое стекло, боковые окна и наружные зеркала заднего вида. Также нужно счистить снег с крыши авто, так как он может скатиться на лобовое стекло при езде. Кроме того фары должны быть как можно чище, чтобы они работали на полную мощность в темное время суток.

Видео дня

Спустить шины перед ездой в снегопад - это часто повторяемый миф, но, по мнению экспертов, снижение давления в шинах не улучшит сцепление с дорогой. Лучше заменить летнюю резину на зимнюю. Конечно же, современный полный привод является большим преимуществом как для сцепления с дорогой, так и для устойчивости, помогая держать автомобиль в правильном направлении.

Не только перед ездой в гололед, но и при хорошей погоде, необходимо убедиться, что автомобиль находится в рабочем состоянии. В первую очередь эксперты просят обращать внимание на состояние шин, исправность тормозов, а также работоспособность фар и габаритных огней.

Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, при движении по снегу и льду можно попробовать включить более высокую передачу. Это уменьшает вращение колес и снижает вероятность заноса. Это особенно полезно при подъеме в гору, хотя современные системы контроля тяги могут сделать эту работу за водителя, предотвратить пробуксовку колес и тем самым обеспечить лучшее сцепление с дорогой. Если у вас "автомат" или электрический автомобиль, можно воспользоваться режимом "Снег и лед", который снизит мощность, передаваемую от двигателя на колеса, а также позволит управлять трансмиссией и определять допустимую пробуксовку колес.

Слишком большая скорость при движении по снегу и льду увеличивает риск потери управления. Занос транспортного средства зачастую предполагает, что машина ехала слишком быстро для данных условий.

Если автомобиль начал скользить, важно не потерять управление. Водителям рекомендуют выпрямить транспортное средство в заносе. Это поможет вернуться в прежнее направление движения.

Тормозной путь на снегу и льду значительно увеличивается – в условиях гололеда он может быть в 10 раз длиннее. Поэтому крайне важно соблюдать дистанцию при езде в гололед, к тому же водитель не знает, как могут повести себя другие участники дорожного движения.

Любое резкое торможение или движение в сторону в условиях гололеда чревато ДТП. При повороте заранее снижайте скорость, осторожно нажимая педаль тормоза. Снимите ногу с тормозов перед поворотом и медленно нажмите на акселератор во время поворота. Резкое ускорение на выходе из поворота может привести к пробуксовке колес и заносу.

Из-за химического состава батареи в электромобилях лучше всего работают при определенной температуре – примерно между 15 и 25 градусами тепла. Это означает, что низкие температуры не являются их сильной стороной, и, по оценкам экспертов, зимняя погода может сократить запас хода электромобиля примерно на 20%.

Кроме того, водителям в плохих погодных условиях рекомендуют возить с собой вещи первой необходимости: одеяло или спальный мешок, аптечка первой помощи, горелка, веревка, зарядное устройство для телефона, запасные лампы для фар, жилет повышенной видимости, лопата, насос и запас воды.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украине сохранятся сильные морозы. Также по всей территории страны возможны осадки в виде снега.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным сервиса для работы с открытыми данными Опендатабот за первое полугодие 2021-го зафиксировали 1475 случаев угона авто. Наибольшей популярностью злоумышленников пользуется продукция бренда Toyota, занимающая три первых строчки рейтинга.