Как безопасно ездить в снегопад и гололедицу и что должно быть в авто: советы для водителей
Эксперты в автомобильной отрасли рассказали об основных правилах езды в снегопад и гололедицу, а также перечислили вещи первой необходимости, которые должны быть в транспортном средстве во время непогоды. В первую очередь водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, следить за технической исправностью автомобиля, а также положить в авто запас теплых вещей и еды.
Также британские автомобильные эксперты подчеркнули, что не стоит верить непроверенным источникам, а также на практике вождения испытывать различные мифы о езде в гололед. Об этом сообщает The Sunday Times Driving.Очистите автомобиль от снега и льда
Перед тем как отправиться в путь, необходимо очистить лобовое стекло, боковые окна и наружные зеркала заднего вида. Также нужно счистить снег с крыши авто, так как он может скатиться на лобовое стекло при езде. Кроме того фары должны быть как можно чище, чтобы они работали на полную мощность в темное время суток.
Спустить шины перед ездой в снегопад - это часто повторяемый миф, но, по мнению экспертов, снижение давления в шинах не улучшит сцепление с дорогой. Лучше заменить летнюю резину на зимнюю. Конечно же, современный полный привод является большим преимуществом как для сцепления с дорогой, так и для устойчивости, помогая держать автомобиль в правильном направлении.Следите за техническим состоянием транспортного средства
Не только перед ездой в гололед, но и при хорошей погоде, необходимо убедиться, что автомобиль находится в рабочем состоянии. В первую очередь эксперты просят обращать внимание на состояние шин, исправность тормозов, а также работоспособность фар и габаритных огней.Учитывайте наклон дороги при езде в гололед
Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, при движении по снегу и льду можно попробовать включить более высокую передачу. Это уменьшает вращение колес и снижает вероятность заноса. Это особенно полезно при подъеме в гору, хотя современные системы контроля тяги могут сделать эту работу за водителя, предотвратить пробуксовку колес и тем самым обеспечить лучшее сцепление с дорогой. Если у вас "автомат" или электрический автомобиль, можно воспользоваться режимом "Снег и лед", который снизит мощность, передаваемую от двигателя на колеса, а также позволит управлять трансмиссией и определять допустимую пробуксовку колес.Необходимо ехать как можно медленнее, но в пределах правил
Слишком большая скорость при движении по снегу и льду увеличивает риск потери управления. Занос транспортного средства зачастую предполагает, что машина ехала слишком быстро для данных условий.Если автомобиль занесло, необходимо выруливать в сторону заноса
Если автомобиль начал скользить, важно не потерять управление. Водителям рекомендуют выпрямить транспортное средство в заносе. Это поможет вернуться в прежнее направление движения.Строго соблюдайте дистанцию до других транспортных средств
Тормозной путь на снегу и льду значительно увеличивается – в условиях гололеда он может быть в 10 раз длиннее. Поэтому крайне важно соблюдать дистанцию при езде в гололед, к тому же водитель не знает, как могут повести себя другие участники дорожного движения.Нужно избегать резких маневров
Любое резкое торможение или движение в сторону в условиях гололеда чревато ДТП. При повороте заранее снижайте скорость, осторожно нажимая педаль тормоза. Снимите ногу с тормозов перед поворотом и медленно нажмите на акселератор во время поворота. Резкое ускорение на выходе из поворота может привести к пробуксовке колес и заносу.Владельцам электромобилей важно следить за запасом хода
Из-за химического состава батареи в электромобилях лучше всего работают при определенной температуре – примерно между 15 и 25 градусами тепла. Это означает, что низкие температуры не являются их сильной стороной, и, по оценкам экспертов, зимняя погода может сократить запас хода электромобиля примерно на 20%.
Кроме того, водителям в плохих погодных условиях рекомендуют возить с собой вещи первой необходимости: одеяло или спальный мешок, аптечка первой помощи, горелка, веревка, зарядное устройство для телефона, запасные лампы для фар, жилет повышенной видимости, лопата, насос и запас воды.
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