Изобретатель показал самодельный внедорожник за $500

Изобретатель под ником Brost Builds показал собственный внедорожник – необычный Scoots McGee V.2, который справляется с наиболее трудными покрытиями вроде песка, грязи и каменистой местности.

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Выдающиеся ходовые способности транспортному средству обеспечивают огромные 35-дюймовые покрышки для бездорожья. Результатом своей работы умелец поделился в TikTok.

Мы подсчитали, что создание необычного двухколесного скутера для бездорожья обошлось автору не дороже $500. Например, два колеса в такой спецификации обойдутся приблизительно в 50 долларов. 212-кубовый двигатель – еще $200 (новый).

Детали подвески и изготовление металлической рамы можно оценить примерно в 200 долларов. В итоге получилось транспортное средство, которое можно быстро и недорого создать в своем гараже с минимальными конструкторскими навыками.

Автор отмечает, что его Scoots McGee V.2 еще нуждается в доработке. Но на видео изобретатель показал, что внедорожный самокат уже отлично себя ведет за пределами твердых дорог. Ролики, посвященные созданию и тестированию уникальной машины, суммарно набрали более миллиона просмотров.

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