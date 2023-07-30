Идеальные авто для ежедневной езды: в США назвали классические варианты

Автомобиль, на котором можно ездить каждый день, должен быть настоящей рабочей лошадкой. И здесь есть смысл выбирать среди проверенных временем вариантов.

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Американское издание Hot Cars проанализировало множество классических автомобилей на вторичном рынке и выбрало десятку вариантов, на которые стоит обратить внимание. Они будут стоить недорого. И при этом это модели, которые могут похвастаться годами безаварийной работы и полным удобством для водителя.

2003-2008 Mercedes-Benz SL Class (R230)

Автомобиль собирали на базе шасси предыдущей модели с передним и задним приводом. То есть, у него не было проблем, которые присущи совершенно новой машине. Представленный в 2001 году SL имел более гладкий кузов с улучшенной аэродинамикой. Он доступен в разных вариантах двигателя и впишется в любой бюджет.

2005-2010 Ford Mustang (пятое поколение/S197)

Pony Car пятого поколения положил конец неоднозначному имиджу модели. Более агрессивный стиль на платформе Ford D2C отличался стойками MacPherson и трехрычажной сплошной задней осью. Этот Ford Mustang может похвастаться повышенной износостойкостью и имеет несколько вариантов двигателей под разные потребности.

1967-1977 Volkswagen Beetle (Type 1)

Ни один список классических авто для повседневного вождения не был бы полон без Volkswagen Beetle. Этот маленький автомобиль, который благодаря своему уникальному дизайну и трудолюбию заслужил статус культового. Плоские четырехцилиндровые двигатели с воздушным охлаждением могут проехать сотни тысяч километров во время базового обслуживания.

2005-2008 Toyota Corolla (10-е поколение/E140)

На рынок вышло уже 12 поколений Toyota Corolla и за это время модель стала самой продаваемой в мире. И не просто так. Это действительно надежный и безопасный автомобиль. Но десятое поколение было особенным. Внешне сдержанный стиль кузова понравится как любителям хэтчбеков, так и седанов. Плюс большой выбор двигателей.

1990–1997 Mazda MX-5 (модификация для Северной Америки)

Одно из главных преимуществ – доступная цена. Но при этом MX-5 в свое время переписала правила игры для спортивных автомобилей. Да, это не самая быстрая машина в классе, однако ее послушность и производительность поражают. А оригинальная конструкция, несмотря на более поздние доработки, до сих пор остается эталоном, на который равняются все остальные спортивные автомобили.

2005-2015 Porsche 911 (997)

Владеть этим авто – мечта почти всех водителей. Для создания модели Porsche усовершенствовал суперкар с задним расположением двигателя, лишив его репутации опасного в управлении автомобиля. Современные 911 настолько удачные, что водить их не сложнее, чем хэтчбек. Их шестицилиндровый двигатель – один из самых надежных моторов за всю историю. Даже базовая модель стала легендарной, что уж говорить о модификации 997.

2010-2015 Chevrolet Camaro (пятое поколение)

Возвращение к стилю маслкаров Camaro было удачным ходом для Chevrolet. Инженеры не стали ремонтировать то, что не сломано и в результате получили практически безотказного железного коня. Поэтому более старые модели до сих пор в такой цене и пользуются спросом. Несмотря на схожий внешний вид, под капотом у разных комплектаций есть много отличий. Для экономичных водителей 3,6-литровый V6 предложит наилучший расход топлива, а V8 поразит мощностью.

2006-2011 BMW 3 серии (пятое поколение)

Немецкий автопроизводитель известен двумя вещами. Во-первых, это почти идеальный послужной список самых надежных и удобных автомобилей на рынке. Во-вторых, выдающаяся 3 серия. Ни один другой автомобиль в этом сегменте не имеет такой репутации из-за прекрасного сочетания скорости, производительности и привлекательности.

2006-2011 Honda Civic (восьмое поколение/США)

Эта модель может показаться сдержанной, но если вы ищете автомобиль, который вас не подведет, Civic станет отличным выбором. Восьмое поколение предлагает на выбор два варианта базовых двигателей: меньший агрегат RA16/18 и знаменитый K20. Оба поставлялись с системой Honda VTEC, обеспечивающей безупречный баланс экономичности и мощности.

1986-1993 Volvo 240 LE

Квадратный дизайн Volvo 240 может казаться старомодным. Но за невзрачной по современным меркам внешностью скрывается все самое лучшее, наработанное за около 100 лет шведской инженерной мысли. Volvo, известная своим подходом к снижению рисков для водителя и пассажиров, предоставила нам ремни безопасности и ввела системы защиты от боковых ударов. А о модели 240 говорят, что ей по силам пройти даже миллионы километров.

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