XPeng обновил электрокар P7i EV. Видео

Китайский бренд Xpeng провел рестайлинг и модернизацию своего электромобиля P7. Новинка получила новую внешность, обновленный дизайн интерьера, а также отличается улучшенными техническими характеристиками.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. После обновления автомобиль получил обозначение P7i. Внешне узнать новинку можно по видоизмененным фарам головного света, а кузов подвергся доработкам для снижения коэффициента аэродинамического сопротивления. Это в свою очередь позитивно отразится на запасе хода.

В салоне изменения еще более заметные. Автомобиль получил новый многофункциональный руль, иные дверные панели, более удобные сидения, а также центральную консоль с вместительным подстаканниками и площадкой для беспроводной зарядки смартфона. Также для модели подготовили новые цвета и материалы отделки салона. На приборной панели расположены два цифровых экрана – 10,25-дюймовая шкала приборов и 15-дюймовая сенсорная инфо-развлекательной системы. Меломаны должны оценить аудиосистему с 20-ю динамиками.

Для новинки будут доступны два силовых агрегата на выбор. Базовая версия оснащена расположенным в задней части электромотором мощностью 203 кВт (276 л.с.) и крутящим моментом 440 Нм. Он позволяет разогнать автомобиль от 0 до 100 км/ч за 6,4 с, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. В такой конфигурации автомобиль способен преодолеть без остановки 702 км.

Топовая версия имеет в своем арсенале два электромотора, которые обеспечивают полный привод. Суммарная мощность достигает 348 кВт (473 л.с.), а крутящий момент составляет 757 Нм. Благодаря этому автомобиль разгоняется до первой "сотни" за 3,9 с. При этом запас хода достигает 610 км.

По словам создателей, для P7i разработали новую систему управления термическими процессами X-HP2.0 с тепловым насосом. Благодаря ей автомобиль способен двигаться на скорости 190 км/ч до 30 минут без риска перегрева батареи и электромоторов. А в условиях эксплуатации при низких температурах система позволяет увеличить запас хода на 15%.

Кроме того, Xpeng P7i получил комплексную систему помощи водителю, которая включает, в том числе, функцию автопилота на трассе и в городе, удержания авто по центру полосы движения и парковочный ассистент. В систему входят 12 камер и 31 датчик, включая 2 лидара, 5 радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых сенсоров. Данные обрабатываются мощным процессором Nvidia Drive Orin-X SoCs, способным выполнять 508 триллионов операций в секунду, что в 17 (!) раз больше, чем на предшественнике.

Стоимость Xpeng P7i стартует с $36184 за базовую версию, а в максимальной комплектации – от $49215. Автомобиль уже доступен для заказа у китайских дилеров, а первые владельцы получат новинку в апреле нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Xpeng показала прообраз летающего электромобиля.