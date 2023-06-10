Volvo представила новый электрический кроссовер EX30

В Милане компания Volvo Cars представила второй автомобиль Volvo новой эры – полностью электрический Volvo EX30. Теперь в портфеле бренда четыре полностью электрических авто.

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Об этом рассказывает пресс-служба производителя. Длинная колесная база, большие колеса и короткие свесы придают экстерьеру сбалансированности и изысканности. EX30 получил закрытую решетку радиатора и оригинальные фары "Молот Тора". Покупателям доступно 5 цветов экстерьера: от стильного Cloud Blue (голубое небо) до яркого экспрессивного Moss Yellow (желтый мох). Вдохновленные оттенками водорослей на скалах западного побережья Швеции дизайнеры создали цвет Moss Yellow, чтобы еще больше подчеркнуть характер и индивидуальность авто.

Для Volvo EX30 доступно 3 варианта трансмиссии и 2 разных типа аккумуляторов на выбор. Один двигатель с аккумулятором LFP подойдет владельцам, проводящим много времени в городе, или путешествующих на короткие расстояния. Если же нужно постоянно путешествовать на более длинные расстояния, EX30 предлагает еще один вариант – двигатель с аккумулятором NMC для увеличенного запаса хода. Он содержит литий, никель, марганец и кобальт, поэтому производит энергию более эффективно, чем аккумулятор LFP. Двигатель Single Motor Extended Range позволяет электромобилю преодолевать до 480 км на одном заряде.

Если приоритетом владельца является производительность, версия Twin Motor Performance с аккумулятором NMC и дополнительным вторым электродвигателем станет идеальным выбором. Автомобиль имеет полный привод, а суммарная мощность достигает 315 кВт (428 л.с.). Ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,6 с делает эту версию кроссовера самым быстрым автомобилем за всю историю Volvo Cars.

EX30 очень быстро заряжается. Вариант Twin Motor с увеличенным запасом хода имеет зарядную мощность батареи до 153 кВт, в то время как зарядная мощность электромобиля со стандартным запасом хода составляет 134 кВт. Для зарядки аккумулятора от 10 до 80 % требуется около 25 мин. На центральном дисплее авто или через приложение владелец может самостоятельно настраивать время начала зарядки и максимально допустимый уровень, а также силу тока для заряда.

В стандартной комплектации электромобиль оснащен функцией оповещения об открывании двери. Как только владелец откроет дверь, EX30 через визуальные и звуковые сигналы предупредит о велосипедисте, скутере или бегуне рядом.

В электромобиль интегрировали инновационные технологии, а визуальные впечатления от интерьера усилили дизайном в скандинавском стиле. Можно персонализировать атмосферу в салоне, выбрав одну из четырех версий – каждая олицетворяет особую атмосферу и более экологичный подход к использованию материалов. Внутри достаточно места для хранения вещей. Еще новинка имеет контекстный интерфейс и информационно развлекательную систему последнего поколения со встроенными службами Google.

EX30 – первый Volvo, оснащенный новым поколением популярной функции парковки Park Pilot Assist. Она отображает все виды парковочных мест: параллельные, изогнутые, перпендикулярные и диагональные. Функция Park Pilot Assist определит любые свободные парковочные места вокруг авто. Владелец может в один клик на 3D-интерфейсе выбрать желаемое паркоместо, а система будет самостоятельно управлять ускорением, тормозами и рулем. Чтобы контролировать процесс парковки, на экране отображается расстояние до объектов рядом, например, других автомобилей, стен и столбиков.

Volvo EX30 оснащен технологией бесключевого доступа – вместо ключей можно использовать смартфон. Созданная на основе рыночного стандарта UWB и CCC, эта технология совместима со многими брендами смартфонов. При необходимости "поделиться" ключом можно с членами семьи или друзьями.

Доступно специальное приложение со многими необходимыми сервисами: от зарядки авто и поиска на загруженном автопаркинге, до закрытия авто или предварительного обогрева салона зимой. EX30 уже подготовлен к получению обновлений программного обеспечения "по воздуху".

Со следующего года EX30 будет доступен в версии Cross Country. Прием заказов начнется в 2024 году, а производство стартует позже того же года. Эта модель предназначена для поклонников активных приключений. У автомобиля будет ряд уникальных опций: увеличенный клиренс, 19-дюймовые черные колеса или опциональные 18-дюймовые колеса с индивидуальными шинами. EX30 Cross Country легко узнать по защитным накладкам и специальным черным панелям на переднем бампере и крышке багажного отделения.

В Украине заказать новый электромобиль можно в официальных дилерских центрах. Украинский рынок стал одним из избранных, где электромобиль доступен для заказа сразу в день премьеры. Стоимость стартует ориентировочно от 1,31 млн. грн. Со временем EX30 также будет доступен по подписке, предлагающей фиксированную стоимость ежемесячного платежа и прозрачный процесс заказа.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, компания Volvo представила новый электрический SUV EX90.