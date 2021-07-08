Volkswagen ID.Buzz заметили на тестах

Немецкая компания Volkswagen проводит дорожные испытания прототипа ID.Buzz. Электрический фургон заметили на дорогах Германии.

Об этом сообщает портал Carscoops. В ближайшем будущем в семействе электромобилей Volkswagen появится новый интересный автомобиль, который станет родоначальником целого клана фургонов и минивенов на электротяге.

Прообразом для модели послужил концепт ID.Buzz Cargo, представленный в 2018 году на выставке комтранса IAA в Ганновере.

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В основе новинки будет лежать уже опробованная на других электромобилях марки модульная платформа MEB. Она позволяет создавать модели с передним и полным приводом. Предполагается, что ID.Buzz будет работать от различных аккумуляторных блоков мощностью от 48 до 111 кВтч, поэтому по цикле WLTP он сможет преодолевать расстояние до 550 км.

ID.Buzz поступит в продажу в Европе в следующем году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen показал концепт первого в мире мощного электрического хэтчбека.