Volkswagen готовит для Tesla сокрушительный удар

Немецкий концерн Volkswagen готовится нанести сокрушительный удар по планам Илона Маска предложить покупателям недорогую модель электромобиля. Пока основатель Tesla играет в медиамагната, компания из Вольфсбурга представила концепт доступного электрокара VW ID.2all.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль, получивший оригинальное название "ID для всех" имеет наружные размеры как у Polo и просторный салон как у Golf. Последнему способствует плоская батарея, которая обеспечивает запас хода до 450 км.

Концепт имеет привлекательный дизайн, который больше похож на привычные автомобили, нежели его собратья по семейству ID. Это, несомненно, привлечет к нему большее число покупателей, нежели ID.3, напоминающий рождественский пряник в глазури. Кроме того, новинка из Вольфсбурга обладает хорошими техническими характеристиками. В частности, мощный электромотор развивает 166 кВт (226 л.с.), что позволяет компактному хэтчбеку разгоняться до первой "сотни" всего за 7 секунд.

В основе ID.2all лежит компактная версия платформы MEB, которая используется на других электромобилях семейства ID. Электромотор расположен спереди и приводит в действие передние колеса. По своей длине (4050 мм) концепт немного меньше нынешнего поколения VW Polo (4074 мм), но при этом колесная база (2600 мм) сопоставима с Golf (2619 мм).

Интерьер ID.2all, как и у большинства современных электромобилей, выполнен в стилистике минимализма. Цифровой кокпит содержит 10,9-дюймовую шкалу приборов, графику которой можно сконфигурировать под свои персональные предпочтения, а по центру торпеды расположен 12,9-дюмовый сенсорный экран, на который возложены инфо-развлекательные функции.

Салон имеет широкие функциональные возможности и позволяет перевозить до 1330 л поклажи. Благодаря складывающейся спинке переднего пассажирского кресла возможно перевозить предметы длиной до 2200 мм.

По словам создателей на зарядку батареи от 10 до 80% ее емкости на скоростной зарядке (170 кВт) потребуется всего 20 минут. Кроме того, автомобиль имеет встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, позволяющее использовать для этих целей домашнюю электросеть.

Серийная версия запланирована к дебюту на 2025 год, а заявленная стоимость составит €25000. Если учесть, что во многих европейских странах организована государственная поддержка при покупке электромобиля, то реальная стоимость для конечного потребителя может сократиться на 5-7 тысяч евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen подготовила к выставке SEMA множество новинок.