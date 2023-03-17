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Volkswagen готовит для Tesla сокрушительный удар

Сергей Иванов
Электромобили
3 минуты
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Volkswagen готовит для Tesla сокрушительный удар

Немецкий концерн Volkswagen готовится нанести сокрушительный удар по планам Илона Маска предложить покупателям недорогую модель электромобиля. Пока основатель Tesla играет в медиамагната, компания из Вольфсбурга представила концепт доступного электрокара VW ID.2all.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль, получивший оригинальное название "ID для всех" имеет наружные размеры как у Polo и просторный салон как у Golf. Последнему способствует плоская батарея, которая обеспечивает запас хода до 450 км.

Volkswagen готовит для Tesla сокрушительный удар

Концепт имеет привлекательный дизайн, который больше похож на привычные автомобили, нежели его собратья по семейству ID. Это, несомненно, привлечет к нему большее число покупателей, нежели ID.3, напоминающий рождественский пряник в глазури. Кроме того, новинка из Вольфсбурга обладает хорошими техническими характеристиками. В частности, мощный электромотор развивает 166 кВт (226 л.с.), что позволяет компактному хэтчбеку разгоняться до первой "сотни" всего за 7 секунд.

В основе ID.2all лежит компактная версия платформы MEB, которая используется на других электромобилях семейства ID. Электромотор расположен спереди и приводит в действие передние колеса. По своей длине (4050 мм) концепт немного меньше нынешнего поколения VW Polo (4074 мм), но при этом колесная база (2600 мм) сопоставима с Golf (2619 мм).

Volkswagen готовит для Tesla сокрушительный удар

Интерьер ID.2all, как и у большинства современных электромобилей, выполнен в стилистике минимализма. Цифровой кокпит содержит 10,9-дюймовую шкалу приборов, графику которой можно сконфигурировать под свои персональные предпочтения, а по центру торпеды расположен 12,9-дюмовый сенсорный экран, на который возложены инфо-развлекательные функции.

Volkswagen готовит для Tesla сокрушительный удар

Салон имеет широкие функциональные возможности и позволяет перевозить до 1330 л поклажи. Благодаря складывающейся спинке переднего пассажирского кресла возможно перевозить предметы длиной до 2200 мм.

Volkswagen готовит для Tesla сокрушительный удар

По словам создателей на зарядку батареи от 10 до 80% ее емкости на скоростной зарядке (170 кВт) потребуется всего 20 минут. Кроме того, автомобиль имеет встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, позволяющее использовать для этих целей домашнюю электросеть.

Volkswagen готовит для Tesla сокрушительный удар

Серийная версия запланирована к дебюту на 2025 год, а заявленная стоимость составит €25000. Если учесть, что во многих европейских странах организована государственная поддержка при покупке электромобиля, то реальная стоимость для конечного потребителя может сократиться на 5-7 тысяч евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen подготовила к выставке SEMA множество новинок.