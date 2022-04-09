В сети показали, как работает завод Илона Маска в Берлине: впечатляющие кадры

В сети показали завод Gigafactory Berlin-Brandenburg миллиардера Илона Маска, на котором производят автомобили Tesla. Все процессы на этом предприятии максимально автоматизированы.

Динамичное видео с завода, снятое при помощи дрона, показали на YouTube-аккаунте Tesla. На кадрах можно увидеть процесс изготовления деталей и сборки машин (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На видео засняли весь цикл производства. Сначала пресс выдавливает из листов металла детали будущего автомобиля, которые потом переносят на следующую линию. Там происходит сварка частей Tesla.

Далее корпус электромобиля покрывают грунтовкой, после чего происходит покраска и полировка. В самом конце в машину устанавливают двигатель, всю электронику, руль и сидения.

Большую часть задач на заводе Giga Berlin выполняют роботы, а сотрудники следят за тем, чтобы все шло по плану и контролируют качество продукции.

Отметим, что этот завод Маска в Берлине еще находится в процессе строительства, но автомобили Tesla уже сходят с его конвейера.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Tesla отложит презентацию новых моделей до лучших времен. Главная причина – недостаток электронных микрочипов.