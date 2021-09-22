В Китае создали электромобиль за $100

Китайская компания Wuxi Sinotech Vehicle, которая 18 лет специализируется на производстве и продаже самой разнообразной мототехники, представила на популярном портале Alibaba самый доступный электромобиль. Wuxi Sinotech Q2 можно приобрести за $100.

Об этом сообщается на сайте компании. Миниатюрный скутер с закрытым пластиковым кузовом имеет четыре колеса и спартанский одноместный салон.

Это чудо китайской техники обладает скромными габаритами – 2133х900х1495 мм, а колесная база – 1515 мм. Дорожного просвета в 150 мм должно хватить для повседневной эксплуатации в городе. Скутер весит всего 230 кг и может перевозить одного человека на расстояние до 60 км со скоростью до 40 км/ч.

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В движение "малютку" приводит расположенный сзади электромотор на 1 кВт (1,36 л.с.), а питание обеспечивает обычная свинцовая батарея на 32 Ач. Несмотря на конструктивный минимализм скутер оснащен дисковыми тормозами на всех колесах, легкосплавными 10-дюймовыми дисками, комплектом полноценных зеркал и стеклоочистителем. Покупатели смогут выбирать между 6 цветами пластикового корпуса – оранжевым, синим, зеленым, белым, красным и розовым.

Помимо модели Q2 у компании Wuxi Sinotech есть и другие похожие модели, а также широкий ассортимент двух- и трехколесных электроскутеров.

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