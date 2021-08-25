Opel показал городской электромобиль Rocks-e

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
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Opel показал городской электромобиль Rocks-e

Немецкая компания Opel пополнила линейку электромобилей субкомпактной моделью Rocks-e. Базой для создания новинки послужил французский Citroen Ami.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка позволит приобщиться к миру экологически чистых транспортных средств подростков с 15-летнего возраста, так как для управления Rocks-e достаточно прав категории АМ (транспортные средства с максимальной скоростью до 45 км/ч).

Автомобиль создан на базе французского электрокара Citroen Ami
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Автомобиль создан на базе французского электрокара Citroen Ami, представленного летом прошлого года. От своего французского собрата новинка отличается только фирменным декором. При длине всего 2,41 м он имеет 2-местный салон. В ногах единственного пассажира предусмотрено отделение для багажа объемом 63 литра, кроме того, есть небольшие отделения в дверях и за спинками сидений.

От своего французского собрата новинка отличается только фирменным декором

Кузовные панели изготовлены из пластика, которые крепятся к стальной пространственной раме. Левая и правая двери одинаковые, но открываются по-разному – водительская против движения, пассажирская традиционно – по ходу. Для удешевления конструкции стекла не опускаются, а имеют откидные форточки.

Левая и правая двери одинаковые, но открываются по-разному – водительская против движения, пассажирская традиционно – по ходу

В движение малютку приводит 6-киловаттный электромотор, который питается от батареи емкостью 5,5 кВтч. С ее помощью запас хода достигает 75 км, а максимальная скорость ограничена 45 км/ч. На зарядку АКБ от обычной однофазной розетки на 220 Вт потребуется 3,5 часа.

На зарядку АКБ от обычной однофазной розетки на 220 Вт потребуется 3,5 часа

Управление автомобилем возложено на три кнопки слева от водительского кресла – Drive, Neutral и Reverse. Никаких приборов в салоне нет – только подставка под смартфон, который сможет выполнять функции мультимедийной системы и навигатора. Фирменное приложение "myOpel" обеспечит драйвера всей необходимой информацией.

Никаких приборов в салоне нет – только подставка под смартфон, который сможет выполнять функции мультимедийной системы и навигатора

Новинка будет доступна в трех комплектациях – Rocks-e, Rocks-e "Klub" и Opel Rocks-e "TeKno". Электромобиль можно будет приобрести предстоящей осенью онлайн или в избранных шоу-румах Opel в Германии, а начиная со следующего года электрокар появится по всему миру.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Opel презентовала шестое поколение модели Astra.

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