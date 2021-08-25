Opel показал городской электромобиль Rocks-e

Немецкая компания Opel пополнила линейку электромобилей субкомпактной моделью Rocks-e. Базой для создания новинки послужил французский Citroen Ami.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка позволит приобщиться к миру экологически чистых транспортных средств подростков с 15-летнего возраста, так как для управления Rocks-e достаточно прав категории АМ (транспортные средства с максимальной скоростью до 45 км/ч).

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Автомобиль создан на базе французского электрокара Citroen Ami, представленного летом прошлого года. От своего французского собрата новинка отличается только фирменным декором. При длине всего 2,41 м он имеет 2-местный салон. В ногах единственного пассажира предусмотрено отделение для багажа объемом 63 литра, кроме того, есть небольшие отделения в дверях и за спинками сидений.

Кузовные панели изготовлены из пластика, которые крепятся к стальной пространственной раме. Левая и правая двери одинаковые, но открываются по-разному – водительская против движения, пассажирская традиционно – по ходу. Для удешевления конструкции стекла не опускаются, а имеют откидные форточки.

В движение малютку приводит 6-киловаттный электромотор, который питается от батареи емкостью 5,5 кВтч. С ее помощью запас хода достигает 75 км, а максимальная скорость ограничена 45 км/ч. На зарядку АКБ от обычной однофазной розетки на 220 Вт потребуется 3,5 часа.

Управление автомобилем возложено на три кнопки слева от водительского кресла – Drive, Neutral и Reverse. Никаких приборов в салоне нет – только подставка под смартфон, который сможет выполнять функции мультимедийной системы и навигатора. Фирменное приложение "myOpel" обеспечит драйвера всей необходимой информацией.

Новинка будет доступна в трех комплектациях – Rocks-e, Rocks-e "Klub" и Opel Rocks-e "TeKno". Электромобиль можно будет приобрести предстоящей осенью онлайн или в избранных шоу-румах Opel в Германии, а начиная со следующего года электрокар появится по всему миру.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Opel презентовала шестое поколение модели Astra.