В Германии Lada Niva переделали в электромобиль

Немецкая Schmid GmbH превратила архаичную Lada Niva в электромобиль. Разработанный специалистами комплект деталей под названием Elantrie обеспечивает запас хода до 300 км.

Об этом сообщается на сайте производителя. В компании несколько лет ведут работы над созданием универсального "конструктора", с помощью которого можно из машины с ДВС сделать совершенно безвредный для окружающей среды электрокар. Первым подобный комплект примерил хэтчбек Sandero. Теперь в качестве "подопытного кролика" выступила Lada Niva.

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На смену прожорливому 1,7-литровому бензиновому мотору пришел 85-сильный (65 кВт) электродвигатель. Питание для него обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея емкостью 30 кВтч, которая позволяет преодолеть без остановки до 300 км.

По словам создателей, АКБ выдерживает до 9 тысяч циклов перезарядки – этого должно хватить на 25 лет. Кроме этого, в багажнике автомобиля появилась розетка на 220 В.

В Schmid GmbH подсчитали, что при среднем пробеге около 15 тысяч км в год Lada Niva израсходует 2190 литров. При цене бензина в Германии 1,45 евро за 1 л получается 3175 евро. Niva на электротяге за аналогичный период израсходует электроэнергии на 1174 евро из расчета 0,30 евро за 1 кВт. В результате экономия составит порядка 2 тысяч евро в год.

Создатели оценили электрическую Lada Niva в 19990 евро. В Германии стоимость машины с ДВС – 15490 евро. Таким образом приблизительная стоимость комплекта Elantrie с учетом работы по установке составит 4500 евро.

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