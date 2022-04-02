Toyota готовится к дебюту электрического кроссовера bZ4X

Электрический кроссовер Toyota bZ4X готовится к дебюту на европейском рынке. Первый полностью электрический кроссовер появится у дилеров предстоящим летом.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль построен на новой платформе eTNGA, в разработке которой принимала участие компания Subaru.

Внешний облик модели выполнен в фирменном стиле марки и напоминает популярный кроссовер RAV4 актуального поколения. Новинка получит систему полного привода с двумя индивидуальными электромоторами, каждый из которых отвечает свою пару колес.

Видео дня

Благодаря эффективному распределению энергетических потоков, официальный расход электричества по циклу WLTP в моделях с передним приводом составляет 14,3 кВтч на 100 км, а запас хода достигает 516 км. Полноприводная версия способна преодолеть 470 км, а расход составляет 15,8 кВтч.

Питание для силового агрегата обеспечивает батарея емкостью 71,4 кВтч, созданная с учетом огромного опыта специалистов компании. В Toyota гарантируют, что до 70% емкости аккумулятора будет сохраняться в течение 10 лет или 1 миллиона км пробега.

Покупатели получат возможность как приобретать электромобиль, так и использовать лизинг. Кроме того, клиенты смогут воспользоваться различными зарядными станциями и дополнительными сервисами.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, владелец Toyota Corolla из Новой Зеландии наездил на своем авто 2 млн км, причем, двигатель и коробка передач за 29 лет не менялись.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!