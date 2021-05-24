Tesla назвала дату старта производства Model S Plaid

Американская компания Tesla назвала дату начала выпуска самой динамичной версии спорседана Tesla Mdel S Plaid. Дебют серийной версии намечен на 3 июня нынешнего года.

Об этом в своем блоге на Twitter сообщил руководитель Tesla Илон Маск. В июне на заводе в Техасе стартует серийный выпуск электрокаров Model S Plaid. Это наиболее динамичная модификация Model S, которую в самой компании называют "самым быстрым серийным автомобилем".

По данным производителя на спринт 0-60 миль/ч (96 км/ч) он тратит 1,99 секунды, а до "сотни" способен разогнаться за 2,1 секунды. Версия Plaid без остановки способна проехать 628 км, а Plaid+ сможет преодолеть расстояние до 837 км.

Напомним, что Model S Plaid пришла на смену версии Performance. Суммарная мощность версии Plaid достигает 1020 л.с., а Plaid+ имеет в своем арсенале свыше 1100 "лошадей". Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 322 км/ч.

Автомобиль, ведущий свою родословную с 2012 года, немного преобразился внешне, получил совершенно новый интерьер и значительно улучшил своих технические характеристики. Внешне обновленную модель можно узнать по иным бамперам, новой светотехнике, стильным колесным дискам, а также отсутствию хромированных молдингов.

Model S Plaid оценили в $112990, а "дальнобойная" Plaid+ обойдется в $142990.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Илон Маск прокомментировал дебют электрического Ford F-150 Lightning.