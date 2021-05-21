Гендиректор Tesla Маск прокомментировал дебют электрического Ford F-150 Lightning

Генеральный директор Tesla Илон Маск поздравил Ford с дебютом их электрического пикапа F-150 Lightning. Он конкретно не сказал, что думает об этом электрокаре, его цене или характеристиках.

Маск только написал в Twitter: "Поздравляю Ford с электрическим будущим!". Этот твит был его ответом на статью издания CleanTechnica о Lightning.

Не так давно Маск поздравил в Twitter Ford с тем, что он является одним из всего двух американских автопроизводителей, которые не обанкротились. Этот твит также можно расценить, как троллинг GM и Chrysler, которых постигла иная судьба. Генеральный директор Ford Джим Фарли тогда ответил коллеге с Tesla одним словом "Respect".

Маск неоднократно повторял, что одной из главных целей Tesla является заставить другие бренды принять электрификацию, и это явно работает. И порой он вот так хвалит их за усилия.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, накануне Ford официально представил новый электрический пикап F-150 Lightning, который получил 482 километра запаса хода и будет стоить от 39 974 долларов.

В то же время Tesla также работает над электрокаром с таким кузовом. Их Cybertruck наделал настоящего шума в автомобильной отрасли. Недавно его прототип заметили в Нью-Йорке.