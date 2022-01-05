Tesla Model S превратили в обычный автомобиль с V8

Последнее время стало модным переделывать автомобили с традиционными ДВС в электрические. Но американские блогеры решил проделать обратную процедуру и установили в Tesla мощный V8.

Об этом авторы проекта рассказали на своей странице в YouTube. За основу для своего необычного проекта мастера из Rich Rebuilds взяли подержанный Model S P85D с двумя электромоторами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Автомобиль был поврежден во время наводнения, и команда решила вернуть машину к жизни. По мнению авторов проекта, эта Model S является идеальной базой для создания "олдскульного" спортивного седана с двигателем внутреннего сгорания. Свой выбор мастера остановили на хорошо знакомом в мире тюнинга 6,2-литровом атмосферном V8 от Chevrolet Camaro.

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Первоначально динамометрический стенд показал, что автомобиль развивает мощность около 355 л.с., но, как выяснилось, одна из свечей зажигания работала некорректно. После ее замены двигатель смог выдать "на-гора" впечатляющие 450 л.с.

Кроме того, машину взвесили, и оказалось, что ее масса с водителем – всего 1678 кг, что на 635 кг меньше, чем у стандартной Tesla Model S P85D (2238 кг). Таким образом, эта модель S с двигателем V8 теперь имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, чем у электромобиля. А еще Tesla с ДВС звучит намного лучше благодаря паре выхлопных труб, выходящих сбоку…

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британцы переделали классический Aston Martin в электромобиль.