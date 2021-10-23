SsangYong будет спасен корейским стартапом

Компания SsangYong неоднократно переходила из рук в руки, то китайские, то индийские… На этот раз терпящий бедствие SY спасет родной южнокорейский стартап Edison Motors, которые имеет амбициозные планы по развитию электротранспорта.

Об этом сообщает портал Nikkei. SsangYong назвала наиболее вероятным претендентом на сотрудничество консорциум Edison Motors. Сумма сделки оценивается примерно в $260 млн.

SsangYong находится под внешним управлением и требует одобрения суда для продажи. Ожидается, что окончательное соглашение будет подписано к концу ноября.

Компания Edison Motors была основана в 2015 году. Она производит электрические автобусы и занимается разработкой коммерческих грузовиков. Компания рассматривает SsangYong как потенциальную основу для выхода на рынок легковых автомобилей. В перспективе планируется организовать на заводе SY серийное производство легковых электромобилей. Глава Edison Motors заявил, что готов инвестировать в SsangYong 800 млрд вон ($680 млн), чтобы превратить его в конкурента компаниям Tesla, Volkswagen и General Motors.

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SsangYong являлся основным подразделением SsangYong Group, южнокорейского конгломерата, который был раздроблен в результате азиатского финансового кризиса 1997 года. Он был приобретен китайской компанией SAIC Motor в 2004 году, а затем индийской Mahindra & Mahindra. Летом 2020 года индийский концерн прекратил финансирование убыточного корейского подразделения из-за тяжелого финансового положения, а в декабре SsangYong подал в суд Сеула заявление о банкротстве.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания SsangYong начала выпуск электрического кроссовера