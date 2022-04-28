Шведский электрокар Polestar 2 обновили

Шведская компания Polestar подготовила обновления для своей модели Polestar 2. Электромобиль получил новую батарею, что позволило увеличить запас хода, а также расширенный пакет опций.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Созданная несколько лет назад компания Polestar сконцентрировала свои усилия на электромобилях премиум класса. Флагман модельного ряда шведского производителя – электрический лифтбек Polestar 2 подвергся плановому обновлению.

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Главное отличие новинки заключается в батарее увеличенном емкости. Базовая версия с одним электромотором отныне оснащается более производительным аккумулятором на 69 кВт (+8 кВт), что позволило увеличить запас хода по циклу WLTP с 439 до 474 км. Кроме того, автомобиль получил новый тепловой насос, который обеспечивает оптимальный температурный режим для обеспечения максимального пробега.

Кроме того, Polestar объединила усилия с компанией Circulor для повышения эффективности использования редкоземельных компонентов при производстве новых батарей. Также алюминиевый корпус аккумулятора теперь поступает исключительно от поставщиков, использующих возобновляемые источники энергии, что, по словам Polestar, приведет к сокращению выбросов углерода на 750 кг на автомобиль.

Среди других изменений, доступных для модели Polestar 2 – новые стандартные 19-дюймовые и опционные 20-дюймовые легкосплавные диски, съемный солнцезащитный козырек для панорамной стеклянной крыши, новые цвета кузова, материалы и палитра для отдели интерьера. В частности, покупателям будут предложены новые варианты эко-кожи и эксклюзивная кожа Наппа.

Polestar также представила усовершенствованный салонный фильтр и модернизированный датчик твердых частиц, который сочетается с новым автомобильным приложением, позволяющем узнать о состоянии качества воздуха в салоне.

Цены на обновленный Polestar 2 станут известны ближе к началу продаж, которые намечены на май нынешнего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Polestar анонсировалa электрический кроссовер Polestar 3.