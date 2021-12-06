Polestar анонсировал электрический кроссовер Polestar 3

Шведская компания Polestar продолжает интриговать своими новинками, которые она намерена представить в ближайшие несколько лет. Первым в серию отправится премиальный кроссовер Polestar 3, дебют которого запланирован на будущий год.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Недавно компания поделилась первой информацией об электрическом лифтбеке Polestar 5, который появится у дилеров в 2024 году. Теперь появилась информация о новинки, которая выйдет на мировые рынки уже в будущем году.

Электрический кроссовер Polestar 3 станет первым электромобилем бренда, который получит в свое распоряжение новую электрическую платформу SPA2. Эта же модульная архитектура в дальнейшем будет использоваться в автомобилях других брендов многонационального холдинга Geely.

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Технические характеристики станут известны немного позже, а пока есть информация, что Polestar 3 получит полный привод с двумя электромоторами. В арсенале новинки будут инфо-развлекательная система на платформе Android Automotive OS, а также широкий ассортимент электронных систем безопасности и помощи водителю, включая систему автономного управления.

Кроме того, новый электрический кроссовер станет первой моделью бренда Polestar, производство которого будут организовано на американском предприятии Volvo в штате Южная Каролина.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Polestar презентовала "заряженную" версию модели Polestar 2