Renault анонсировала выпуск водородных коммерческих моделей

Французская компания Renault рассказала о водородном направлении в создании электромобилей. В рамках проекта HYVIA уже до конца нынешнего года будут представлены сразу три коммерческих модели на водородных топливных элементах Fuell Cell.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Проект HYVIA – комплексное решение, которое охватывает экологическое производство, хранение и доставку водорода, а также создание транспорта на водороде. К концу 2021 года планируется развертывание сети водородных заправок.

Стоит отметить, что многие автопроизводители коммерческой техники активно развивают направление Fuell Cell, так как подобная технология позволяет решить основную проблему обычных электромобилей – длительное время зарядки тяговой АКБ, ведь на заправку водородом требуется всего несколько минут.

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В дополнение к электрическим моделям Renault к концу 2021 года будет предложен ассортимент легких коммерческих автомобилей на водородных топливных элементах. Первыми увидят свет три модели. Фургон Master Van H2-TECH способен без остановки преодолеть до 500 км, а его вместительное багажное отделение имеет объем 12 м3. Еще одна версия Master Chassis Cab H2-TECH, предназначена для перевозки крупногабаритных грузов. Она имеет объем грузового отсека 19 м3. При полной заправке баллонов с водородом запас ход составляет около 250 км. А для перевозки пассажиров предусмотрена модификация Master Citybus H2-TECH, которая может взять "на борт" до 15 человек. Автобус может преодолеть дистанцию до 300 км.

Все эти автомобили построены на базе архитектуры Dual Power, которая предусматривает питание от электрического или водородного источника энергии. Пробег составляет от 250 до 500 км: из них 100 км обеспечиваются электричеством, а остальное – водородом. В состав силового агрегата входит аккумулятор емкостью 33 кВт-ч и баки на 3-7 кг водорода (в зависимости от версии).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине компания Renault презентовала новые коммерческие модели.