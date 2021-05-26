Разгон 0-96 км/ч у Tesla Roadster SpaceX займет 1,1 секунды

Спорткар Tesla Roadster SpaceX сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч всего за 1,1 секунды. Об этом утверждается в описании модели в экспозиции Petersen Museum в Лос-Анджелесе.

Информацию разместил пользователь Zack на своей странице в Twitter. Интересную находку обнаружил один из посетителей знаменитого автомобильного музея в Лос-Анджелесе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В экспозиции, посвященной современным технологиям, в описании прототипа электрокара Tesla Roadster утверждается, что автомобиль в топовой комплектации с пакетом SpaceX способен разгоняться до скорости в 60 миль/ч (96 км/ч) за феноменальное время в 1,1 секунды! Пост вызвал бурное обсуждение среди поклонников марки Tesla.

Напомним, что второе поколение Tesla Roadster дебютировало в 2017 году. Автомобиль планировалось запустить в серийное производство, но до сих пор этого не произошло. Предположительно автомобиль начнут выпускать не ранее 2022 года.

Пока нет информации, кто является автором описания, размещенного в музее. В прошлом году американский энтузиаст Джейсон Фенске из Engineering Explained подчитал, что за счет пакета SpaceX теоретически автомобиль способен продемонстрировать заявленные динамические показатели и разогнаться до 96 км/ч за 1,1 секунды. Но, пока это лишь теория. Как будет на практике, покажет время.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в компании Tesla назвали дату старта производства новой версии своего флагманского седана – Model S Plaid.