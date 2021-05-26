Разгон 0-96 км/ч у Tesla Roadster SpaceX займет 1,1 секунды

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
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Разгон 0-96 км/ч у Tesla Roadster SpaceX займет 1,1 секунды

Спорткар Tesla Roadster SpaceX сможет разгоняться от 0 до 96 км/ч всего за 1,1 секунды. Об этом утверждается в описании модели в экспозиции Petersen Museum в Лос-Анджелесе.

Информацию разместил пользователь Zack на своей странице в Twitter. Интересную находку обнаружил один из посетителей знаменитого автомобильного музея в Лос-Анджелесе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Интересную находку обнаружил один из посетителей знаменитого автомобильного музея в Лос-Анджелесе

В экспозиции, посвященной современным технологиям, в описании прототипа электрокара Tesla Roadster утверждается, что автомобиль в топовой комплектации с пакетом SpaceX способен разгоняться до скорости в 60 миль/ч (96 км/ч) за феноменальное время в 1,1 секунды! Пост вызвал бурное обсуждение среди поклонников марки Tesla.

С пакетом SpaceX родстер способен разгоняться до скорости в 60 миль/ч (96 км/ч) за феноменальное время в 1,1 секунды

Напомним, что второе поколение Tesla Roadster дебютировало в 2017 году. Автомобиль планировалось запустить в серийное производство, но до сих пор этого не произошло. Предположительно автомобиль начнут выпускать не ранее 2022 года.

Предположительно родстер начнут выпускать не ранее 2022 года

Пока нет информации, кто является автором описания, размещенного в музее. В прошлом году американский энтузиаст Джейсон Фенске из Engineering Explained подчитал, что за счет пакета SpaceX теоретически автомобиль способен продемонстрировать заявленные динамические показатели и разогнаться до 96 км/ч за 1,1 секунды. Но, пока это лишь теория. Как будет на практике, покажет время.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в компании Tesla назвали дату старта производства новой версии своего флагманского седана – Model S Plaid.

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