Proterra показала электробус ZX5 с новой батареей

Американская компания Proterra из калифорнийского Берлингейма представила электрический автобус. Модель ZX5 получила большую батарею на 738 кВтч.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Начиная с будущего года компания начнет серийное производство 12-метрового рейсового автобуса Proterra ZX5 Max. Благодаря использованию большой батареи емкостью 738 кВтч, что является самой крупной АКБ, используемой в электробусах на американском рынке. ZX5 Max способен преодолеть расстояние свыше 300 миль (483 км).

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12-метровый электробус имеет салон на 40 посадочных мест. Покупателям будут предложены два варианта привода – пара мотор-колес общей мощностью 205 кВт, а также 240-киловаттный электродвигатель, расположенный в центральной части шасси.

Для снижения веса кузовные панели изготовлены из композитных материалов. Конструкция новинки позволяет эксплуатировать электробус в широком диапазоне температур, в том числе в холодных зимних условиях. Снаряженная масса Proterra ZX5 составляет чуть больше 15 т, а полная — 19,7 т.

Proterra предлагает свои инновационные батареи не только для автобусов. Компания готова поставлять их для других производителей, в том числе, для создания тяжелой техники и грузовиков.

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