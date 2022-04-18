Mack показал мусоровоз по цене суперкара

Американская компания Mack, которая специализируется на производстве широкой гамму грузовиков и специальной техники, организовала выпуск мусоровозов LR Electric. Электромобиль оценили в полмиллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила четыре аккумулятор общей емкостью 376 кВтч и два электромотора суммарной мощностью 454 л.с. С таким арсеналом мусоровоз способен преодолеть без подзарядки до 160 км. У грузовика двухступенчатая электрическая трансмиссия. В движении автомобиль использует систему рекуперативного торможения, а для подзарядки от 150-киловаттного источника тока.

Видео дня

Автомобиль имеет полную массу около 21 тонны и может перевозить до 9 тонн мусора. Бортовой компьютер помогает рассчитать оптимальный маршрут с учетом остановок, чтобы минимизировать потери электроэнергии.

"Электрические грузовики являются важным элементом стратегии развития мегаполиса и помогут Нью-Йорку снизить вредные выбросы на 80% к 2035 году", – комментирует руководитель санитарного департамента Нью-Йорка Рокко ДиРико.

По предварительным расчетам, эксплуатация Mack LR Electric позволит сэкономить на дизельном топливе до $40 тысяч ежегодно. При стоимости мусоровоза на электротяге около $500 тысяч, он окупится примерно за 13 лет. Для сравнения, цена дизельного аналога примерно вдвое меньше. Выпуск электрических мусоровозов будет организован на заводе компании в штате Пенсильвания.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Renault Trucks расширила линейку грузовиков на электротяге.