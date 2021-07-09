Polestar презентовал 'заряженную' версию модели Polestar 2

Шведская компания Polestar, входящая в холдинг Geely, привезла на "Фестиваль скорости" в Гудвуде модернизированный фастбек Polestar 2. Новинка отличается как внешне, так и своими характеристиками.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Самая мощная версия электрического лифтбека Polestar 2 пока находится в состоянии опытного образца, но совсем скоро автомобиль ожидается у дилеров шведского бренда.

Основой для новинки послужил серийный вариант в топовой комплектации с двумя электромоторами. Общую мощность силового агрегата увеличили с 408 до 476 л.с. (350 rDn). Но главный акцент сделали не на динамик-скоростные показатели, а на серьезную модернизацию ходовой части.

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В частности, колею расширили на 20 мм, а дорожный просвет уменьшили на 30 мм. Модель получила более жесткие пружины и амортизаторы Öhlins. Кроме того, спереди установили карбоновый стабилизатор от Volvo S60 Polestar Engineered, а задний пришлось создавать "с нуля".

На модели установили 21-дюмовые облегченные диски с шинами Pirelli P Zero Rosso размерностью 275/30, а также адаптировали 6-проршневые тормозные механизмы от купе Polestar 1. Внешне автомобиль отличается белой облицовкой радиаторной решетки, расширенными колесными арками, а также иными бамперами.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Polestar готовит премьеру первого электрического SUV бренда.