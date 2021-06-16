Polestar готовит премьеру первого электрического SUV бренда

Шведская компания Polestar, созданная совместными усилиями Volvo и Geely в 2017 году, анонсировала предстоящую премьеру первого электрического кроссовера бренда. Кроме того, это будет первый автомобиль компании, производство которого организуют не только в Китае, но и в США.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Модель Polestar 3 получит купеобразный силуэт и будет выполнена в новом фирменном стиле компании, который впервые был представлен в образе концепта Precept.

Производство Polestar 3 будет организовано не только на имеющихся мощностях в Китае, но и на заводе компании Volvo Cars в Риджвилле, штат Южная Каролина. Это подчеркивает стремление Polestar стать интернациональным брендом. По словам руководителя компании Томаса Ингенлата "Polestar 3 будет выпускаться в Америке для наших американских покупателей".

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Расширение присутствия на американском рынке также предусматривает строительство 25 новых дилерских центров Polestar Space по всей стране. В них будет экспонироваться продукция бренда, проводиться тест-драйвы, а также предлагаться различные сопутствующие сервисы.

Polestar 3 станет первым электромобилем компании, который получит в свое распоряжение новую электрическую платформу SPA2. Она же в дальнейшем будет использоваться в автомобилях Volvo. Технические характеристики станут известны немного позже, а пока есть информация, что Polestar 3 получит полный привод с двумя электромоторами. В арсенале новинки будут инфо-развлекательная система на платформе Android Automotive OS, а также широкий ассортимент электронных систем безопасности и помощи водителю, включая систему автономного управления. Производство Polestar 3 iзапланировано на 2022 год.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Polestar создаст первый климатически-нейтральный автомобиль до 2030 года.