Polestar показал раллийный вариант модели 2. Видео

Шведская компания Polestar, входящая в многонациональный холдинг Geely, представила прототип Polestar 2 Arctic Circle. Новинка демонстрирует возможности электромобиля на зимних гоночных трассах.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В ближайшие три года компания Polestar планирует представить несколько новинок разных классов, а, чтобы они в полной мере соответствовали заявленному премиальному статусу, постоянно экспериментирует с актуальными моделями (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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В прошлом году на "Фестивале скорости" в Гудвуде компания показала мощную трековую версию лифтбека Polestar 2 для кольцевых гонок. Автомобиль получил жесткую спортивную подвеску и уменьшенный клиренс. Следующим шагом стало создание машины для ралли, причем, основное внимание сконцентрировали на зимней эксплуатации. Для новинки даже имя подобрали соответствующее – Arctic Circle (англ. "Полярный круг").

Для уверенного путешествия по заснеженным трассам полноприводный лифтбек максимально подняли над дорогой – дорожный просвет увеличили по сравнению с серийной машиной на 30 мм, а также установили 19-дюймовые диски OZ Racing с шипованной резиной. Каждая шина размерностью 245/35 получила по 490 шипов. Жесткость амортизаторов Öhlins уменьшена на 30%, по сравнению с серийной моделью. Чтобы справиться с мощной машиной на нее установили 4-поршневые тормозные механизмы Brembo из Performance Pack, также предусмотрели систему Launch control с управлением на руле.

Прототип Polestar 2 Arctic Circle создан на базе самой "дальнобойной" версии с двумя электромоторами. Суммарная мощность как "летней", так и "арктической" версий увеличена до 350 кВт (476 л.с.), а крутящий момент достигает 680 Нм. Питание для моторов обеспечивает батарея емкостью 78 кВтч.

С учетом условий эксплуатации автомобиль получил дополнительную светотехнику, углепластиковую защиту днища и буксировочные проушины. В багажнике установили распорку для усиления кузова, а комплект инвентаря дополнили буксировочным троссом и карбоновой лопатой. Для водителя и переднего пассажира установили гоночные "ковши" Recaro.

Polestar 2 Arctic Circle изготовлен в единственном экземпляре, но можно предположить, что аналогичные доработки могут появится в списке опций.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Polestar представила серийный электрокар Polestar 5.