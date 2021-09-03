Opel анонсировал электрическую версию Astra

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Электромобили
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Opel анонсировал электрическую версию Astra

Немецкая компания Opel подтвердила планы по выпуску электрической версии популярного хэтчбека Astra. Появление автомобиля на рынке запланировано на 2023 год.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Расширение семейства электромобилей является частью стратегии компании по электрификации и полному переходу на электротягу в Европе к 2028 году.

Новое поколение Opel Astra представили в Рюссельсхайме

Шестая генерация Opel/Vauxhall Astra была представлена в июле нынешнего года. Первоначально в гамме будут автомобили с традиционными ДВС и гибриды. Новинка построена на платформе EMP2, которая уже используется на родственных моделях Peugeot 308 и DS 4. А вот "зеленая" модификация будет использовать электрическую архитектуру e-VMP.

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"Зеленая" модификация будет использовать электрическую архитектуру e-VMP

Новый руководитель Opel Уве Хохгешуртц рассказал, что "Astra станет первой моделью компании, которая будет предлагать одновременно версии с гибридным и полностью электрическим силовым агрегатом. Кроме того, для Astra впервые будет доступна такая широкая гамма двигателей".

Astra-e пополнит линейку электромобилей Opel, которая уже представлена моделями Rocks-e, Corsa-e, Mokka-e, Combo-e Life и Vivaro-e Life. Помимо них компания предлагает три коммерческие модели на электротяге – Combo-e, Vivaro-e и Movano-e.

Электромобиль получит собственную графику шкалы приборов и дополнительные функции инфо-развлекательной системы

От своих родственников с ДВС электрическая Astra унаследует дизайн и внутреннее оформление. Автомобиль получит характерную облицовку радиатора в новом фирменном стиле, а также цифровой кокпит с двумя дисплеями. Из немногочисленных отличий – порт для зарядки АКБ, а также собственная графика шкалы приборов и дополнительные функции инфо-развлекательной системы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Opel представила компактный городской электрокар Rocks-e.

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