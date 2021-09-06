Mercedes-Benz представил электрический седан EQE

На открывшейся в Мюнхене автомобильной выставке IAA-2021 компания Mercedes-Benz представила электрический седан EQE. Новинка появится в продаже в середине будущего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По аналогии с более крупным электрокаром EQS, новинка получила обтекаемый купеобразный кузов. Это позволило снизить коэффициент аэродинамического сопротивления до рекордного показателя 0,2.

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Также Mercedes-Benz EQE стал крупнее родственного Е-Class. Его габаритные размеры – 4946х1961х1512 мм, а колесная база достигла 3120 мм (+181 мм). В багажник можно поместить до 430 л поклажи.

Внешне автомобиль выделяется широкой черной декоративной панелью, которая пришла на смену классической облицовке радиатора. В нее интегрированы узкие фары головного света. Дополняют облик крупные 19 или 20-дюймовые колесные диски, а также созданный специалистами подразделения AMG обвес с контрастными черными элементами.

Центральное место в интерьере новинки отведено инновационному мультимедийному комплексу MBUX Hyperscreen. Он объединяет несколько сенсорных дисплеев и достигает в ширину 141 см. Информационно-развлекательная система оснащена 8-ядерным процессором и 24 Гб оперативной памяти.

Первоначально покупателям будут предложена версия с 292-сильным электромотором, задним приводом и батареей емкостью 90 кВтч. Позже линейка будет расширена более мощными модификациями. По данным производителя запас хода в зависимости от комплектации составит от 545 до 660 км. В качестве опции будут предложены пневмоподвеска и полноуправляемое шасси с подруливающими задними колесами.

Выпускать новый электромобиль будут на немецком заводе компании в Бремене, а также в Пекине. У дилеров Mercedes-Benz EQE ожидается в середине будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz презентовала в Мюнхене электрический прототип легендарного G-Class.