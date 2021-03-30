Mercedes-Benz EQS заметили почти без камуфляжа

Сергей Иванов Электромобили 09:50, 30.03.2021 Обновлено: 09:55, 30.03.2021

Компания Mercedes-Benz проводит финальные дорожные тесты своего флагманского электромобиля EQS. О близости дебюта свидетельствует минимальное количество защитного камуфляжа.

Об этом сообщает портал Carscoops. На дорогах недалеко от Штутгарта папарацци заметили тестовые прототипы нового электрического автомобиля Mercedes-Benz EQS. Пока компания продемонстрировала первые официальные иллюстрации салона, фотоохотники смогли запечатлеть внешний вид новинки.

На дорогах недалеко от Штутгарта папарацци заметили тестовые прототипы Mercedes-Benz EQS
carscoops.com
О близости дебюта EQS свидетельствует минимальное количество защитного камуфляжа
carscoops.com
На замеченных предсерийных машинах были закрыты только передняя и задняя части кузова
carscoops.com

На замеченных предсерийных машинах были закрыты только передняя и задняя части кузова. В остальном хорошо видно, что автомобиль получился очень обтекаемым. Если учесть, что у нового поколения S-Class рекордно низкий коэффициент сопротивления воздуху Cd 0,21, то у электромобиля он будете еще ниже.

Хорошо видно, что автомобиль получился очень обтекаемым
carscoops.com

Профиль машины выглядит очень гармоничным, без каких-либо агрессивных линий. Аналогичным образом выполнена задняя часть кузова с тонкими светодиодными фонарями.

Профиль машины выглядит очень гармоничным, без каких-либо агрессивных линий
carscoops.com

В дополнение к сильно изогнутой линии крыши, EQS будет иметь закрытую решетку радиатора, в обрамлении светодиодных фар. Но это не единственное, что закрыто в EQS. В компании заявили, что капот можно открыть только на сервисе и лишь специальным инструментом, чтобы владельцы не могли ничего повредить или получить травмы.

Дебют EQS запланирован на 15 апреля, а продажи должны начаться в Европе в августе
carscoops.com

Внутри, как мы видели на первых официальных фотографиях, EQS имеет футуристический интерьер, особенно с опциональным 56-дюймовым широким дисплеем, который расположился между стойками.

Дебют EQS запланирован на 15 апреля. Подажи должны начаться в Европе в августе, а в Северной Америке – в конце нынешнего года. EQS станет флагманским электрическим седаном Mercedes. Он будет конкурировать с Tesla Model S, Porsche Taycan и Audi E-Tron GT и будет предлагаться с различными аккумуляторными блоками, самый мощный из которых будет иметь емкость 108 кВтч, что позволит ему проехать более 700 км на одной зарядке по циклу WLTP.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL,

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