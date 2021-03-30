Mercedes-Benz EQS помітили майже без камуфляжу

Компанія Mercedes-Benz проводить фінальні дорожні тести свого флагманського електромобіля EQS. Про близькість дебюту свідчить мінімальна кількість захисного камуфляжу.

Про це повідомляє портал Carscoops. На дорогах недалеко від Штутгарта папараці помітили тестові прототипи нового електричного автомобіля Mercedes-Benz EQS. Поки компанія продемонструвала перші офіційні ілюстрації салону, Фотоохотники змогли відобразити зовнішній вигляд новинки.

На дорогах недалеко від Штутгарта папараці помітили тестові прототипи Mercedes-Benz EQS carscoops.com

Про близькість дебюту EQS свідчить мінімальна кількість захисного камуфляжу carscoops.com

На помічених передсерійних машинах були закриті тільки передня і задня частини кузова carscoops.com

На помічених передсерійних машинах були закриті тільки передня і задня частини кузова. В іншому добре видно, що автомобіль вийшов дуже обтічним. Якщо врахувати, що у нового покоління S-Class рекордно низький коефіцієнт опору повітрю Cd 0,21, то у електромобіля він будете ще нижче.

Добре видно, що автомобіль вийшов дуже обтічним carscoops.com

Профіль машини виглядає дуже гармонійним, без будь-яких агресивних ліній. Аналогічним чином виконана задня частина кузова з тонкими світлодіодними ліхтарями.

Профіль машини виглядає дуже гармонійним, без будь-яких агресивних ліній carscoops.com

На додаток до сильно зігнутої лінії даху, EQS матиме закриту радіаторну решітку, в обрамленні світлодіодних фар. Але це не єдине, що закрито у EQS. У компанії заявили, що капот можна відкрити тільки на сервісі і лише спеціальним інструментом, щоб власники не могли нічого пошкодити або отримати травми.

Дебют EQS запланований на 15 квітня, а продажі повинні початися в Європі в серпні carscoops.com

Всередині, як ми бачили на перших офіційних фотографіях, EQS має футуристичний інтер'єр, особливо з опціональним 56-дюймовим широким дисплеєм, який розташувався між стійками.

Дебют EQS запланований на 15 квітня, Продажі повинні початися в Європі у серпні, а в Північній Америці – наприкінці нинішнього року. EQS стане флагманським електричним седаном Mercedes. Він буде конкурувати з Tesla Model S, Porsche Taycan і Audi E-Tron GT і буде пропонуватися з різними акумуляторними блоками, найпотужніший з яких матиме ємність 108 кВтч, що дозволить йому проїхати більше 700 км на одній зарядці по циклу WLTP.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL,